Miguel Ayuso, cocinero: "Hay que dejar que el pollo se cocine con su salsa durante 20 minutos para que esté tierno"

Total: 1 h 5 min

El pollo al chilindrón es uno de los platos más clásicos del recetario aragonés.

A medio camino entre salsa y guiso, el chilindrón resume como pocos la identidad culinaria de Aragón: producto de huerta, carne de corral y una cocina que convierte ingredientes humildes en algo memorable.

Su base (cebolla, tomate y pimiento) no puede ser demasiado antigua; pues dos de esos ingredientes llegaron de América en el siglo XV y tardaron siglos en integrarse en las cocinas populares, así que los romanos de la antigua Caesaraugusta nunca probaron este guiso que hoy es emblema regional.

Zaragoza comparte devoción por el chilindrón con Huesca y con Navarra, aunque cada territorio introduce pequeños matices. En todos los casos, el resultado es el mismo: una salsa espesa y brillante que pide pan y sobremesa larga.

Estamos con el invierno de salida, y esta receta de pollo es sabrosa y contundente, un guiso perfecto en esta época del año. Como la primavera está a la vuelta de la esquina hay que aprovechar los días que nos quedan de recetas de cazuela.

Pollo al chilindrón

Miguel Ayuso, cocinero de Directo al Paladar, propone en su canal lo que define sin titubeos como "un infalible pollo al chilindrón".

Y lo hace desde el recuerdo: "Es la única receta que aprendí de mi abuela y sigo cocinando hoy", explica. En su casa ni siquiera lo llamaban así, era simplemente “pollo guisado”, el clásico de domingo.

Miguel Ayuso cocinando el pollo al chilindrón. DAP

La receta que prepara es ortodoxa en lo esencial, pero con algún giro personal. Reivindica el uso de jamoncitos y contramuslos frente a la pechuga "que aquí se queda seca" y defiende dorar bien la carne en abundante aceite de oliva para construir sabor desde el principio. "Hay que usar el mismo aceite para las verduras, ahí está la gracia del guiso", apunta.

Tras sellar el pollo, llega el sofrito pausado de cebolla y ajo, seguido de pimiento rojo y verde. El tomate, troceado y con algo de concentrado para intensificar, se cocina a fuego fuerte para evaporar el exceso de jugo.

Entonces aparece el detalle heredado: un chorrito de brandy. "Es el sabor de mi abuela", explica el cocinero.

El alcohol se deja evaporar antes de devolver el pollo a la cazuela y "hay que dejar que el pollo se cocine con su salsa durante 20 minutos para que esté tierno".

El resultado es un guiso sencillo, sabroso y reconocible, que conecta huerta y corral en un mismo plato. Un clásico que demuestra que, a veces, lo verdaderamente infalible no es la técnica, sino la memoria y hacer caso a las abuelas.

Receta paso a paso