Eneko Fernández (41), chef: "Para el empanado del filete ruso, mezcla pan rallado y panko, ya verás qué crujiente"

Eneko Fernández (41 años) es la prueba viviente de que nunca es tarde para reinventarse en la vida.

Muchos lo conocerán por su faceta de futbolista profesional, tras disputar 141 partidos con equipos como el Alavés, el CE Sabadell o el Oviedo, otros lo descubrieron al proclamarse ganador de MasterChef 11 y también ha ganado popularidad por sus apariciones en DAZN y en el programa de Aragón TV 'Saboreando Ando'.

Actualmente, Eneko es el chef ejecutivo del grupo Verbena, un entramado empresarial que aglutina algunos de los mejores restaurantes de Zaragoza y, por si fuera poco, también tiene tiempo para publicar alguna de sus increíbles recetas en su cuenta de Instagram (@enekomchef11), donde acumula más de 100.000 seguidores.

De hecho, es en una de sus últimas publicaciones donde el zaragozano mostraba cómo se hace su mejor receta de filete ruso.

Este es uno de los platos por excelencia de la cocina casera española, siendo considerado por muchos como el "abuelo de la hamburguesa". Generalmente, se suele hacer con una mezcla de carne picada (de ternera o cerdo), sazonada, empanada y, posteriormente, frita. Sin muchas más florituras, más allá de un típico acompañamiento con patatas fritas.

Sin embargo, el chef zaragozano se permitió versionar la receta original y darle su toque. "No es cualquier filete ruso, este es el definitivo", arrancaba su receta, poniendo posteriormente un mayor énfasis en el empanado y en la salsa.

Ingredientes y pasos para hacer el filete ruso de Eneko

A continuación, estos son los ingredientes y pasos específicos que utiliza Eneko para darle este toque tan característico:

Ingredientes Medio kilo de carne picada (puede ser ternera o mezcla de ternera y cerdo)

Perejil

Pan Rallado

Medio ajo

Panko

3 huevos

1 cebolla dulce

1 chorrito de brandy

1 cucharada de mostaza, "si es mostaza al estragón mejor".

Salsa de soja oscura

Cebollino

200 ml nata para cocinar Paso 1 Mezcla en un bol la carne con medio ajo rayado, perejil picado, 1 huevo, sal y pimienta Paso 2 Añade el pan rallado a la carne (aproximadamente 3 cucharadas) hasta lograr una textura suave pero compacta y deja reposar en la nevera. Paso 3 Mientras, ve haciendo la salsa. Para ello, debes caramelizar la cebolla en una sarten con aceite, añade un chorrito de brandy y flamea, posteriormente incorpora la nata y la mostaza, dejalo a fuego medio y añade un 'chorrito' final de salsa de soja oscura. Paso 4 Para terminar con la salsa, cuélala y ajústala a tu gusto de sal y pimienta. Paso 5 Volvemos con la carne. Con las manos ligeramente aceitadas, forma bolas y aplánalas tipo hamburguesa. Paso 6 Bate 2 huevos con sal y pasa la carne por el huevo. Paso 7 Mezcla pan rallado y panko al 50% con sal y pimienta y empana la carne. Paso 8 Fríe en abundante aceite caliente hasta que esté dorado y crujiente por fuera, y jugoso por dentro. Paso 9 Sirve el filete con abundante salsa por encima y termina con cebollino picado.

Trucos

Filete ruso de Eneko Instagram

Como mencionaba anteriormente, la parte esencial de esta receta viene con la preparación de la salsa y con el empanado, añadiendo el toque crujiente que le aporta el rebozado de panko. "Mezcla a partes iguales pan rallado y panko, ya verás qué crujiente", afirma Eneko, añadiendo posteriormente el filete al fuego, que debe estar "bien caliente".

En lo que a la salsa respecta, el truco diferencial viene al añadirle "un chorrito" de salsa de soja, la cual hay que incorporar como paso final de la elaboración de la salsa. Eso sí, sin pasarse, "lo justo para darle el toque umami", señala.

En apenas media hora tendrás lista una alternativa perfecta a las típicas hamburguesas que, sin duda, conquistará a todos tus comensales.