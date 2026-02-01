Ramona, abuela de 84 años, sobre la longevidad: "Voy todos los días al gimnasio, menos sábado y domingo"

Llegar a la tercera edad con un buen estado físico y mental no es algo automático. Requiere constancia, actitud y, sobre todo, ganas de seguir cuidándose cada día.

Según Ramona Gorraiz, entrevistada recientemente por los zaragozanos Sergio Beguería y Juan Domínguez en 'Tengo un Plan', existen ciertos hábitos y trucos clave para mantenerse joven por dentro y por fuera.

Al menos, así lo recogen los creadores de contenido en una de sus últimas charlas titulada "La abuela de 84 que parece de 25". Eso sí, sus secretos no son trucos mágicos, sino una disciplina férrea basada en el amor propio y la convicción de que "para cuidar, tienes que cuidarte", afirma.

Rutina de ejercicio

Con un pasado como modelo, una etapa que le sirvió para tomarse en serio su físico y reforzar su compromiso con el deporte, Ramona ha construido con los años una rutina de gimnasio tan constante como exigente.

"Para mí es mi templo, además tengo el presentimiento que me voy a morir en el gimnasio", comenta desde el orgullo. Esa filosofía se refleja en su día a día, ya que va al gimnasio "todos los días, menos sábado y domingo que es el día del taconeo", señala.

Su rutina para mantenerse activa a los 84 años es la siguiente:

Lunes : brazos (bíceps y tríceps) sin mancuernas, solo con poleas.

: brazos (bíceps y tríceps) sin mancuernas, solo con poleas. Martes : espalda.

: espalda. Miércoles : día de recuperación activa, ya que va al fisio a "descontracturar" y hacer estiramientos.

: día de recuperación activa, ya que va al fisio a "descontracturar" y hacer estiramientos. Jueves : glúteos y piernas.

: glúteos y piernas. Viernes: pecho y, tras el entrenamiento, hace una sesión de baño turco (15 minutos) seguida de 10 minutos en el lavadero de agua fría (hasta la cintura).

Asimismo, para aquellos que deseen empezar, recomienda hacerlo de una manera progresiva. "Cuando empiecen que sea por pilates, estiramientos. Y luego poquito a poco con las pesas", matiza.

Alimentación

Ya lo dice la expresión 'somos lo que comemos', haciendo referencia a que la alimentación es otra de las patas donde se sujeta una salud de hierro.

En este sentido, Ramona no cree en dietas extremas como el veganismo, sino en comer lo que el cuerpo le pide y parar cuando se está saciado, "aunque quede un garbanzo en el plato".

Acostumbrarse a comer sano es igual de importante que hacerlo, "a mí no me gusta ya el dulce, porque no he acostumbrado mi paladar a comerlo", señala, añadiendo que la compra es igual de fundamental: "si la nevera la llenas de porquería, seguro que te engorda".

Lejos de los ultraprocesados y los dulces, en su día a día no faltan las lentejas, los garbanzos, purés de verduras o la proteína en forma de pollo y huevos.

La fruta, eso sí, la reserva para la noche, evitando tomarla después de comer porque provoca hinchazón y malas digestiones.

Otro aspecto fundamental para Ramona es llevar una correcta suplementación, sobre todo a partir de ciertas edades en las mujeres con la aparición de la menopausia. En este sentido, sus tres pilares son:

Tomar colágeno a diario.

a diario. Proteína : por la noche para ayudar a la regeneración muscular.

: por la noche para ayudar a la regeneración muscular. Creatina: fundamental para mantener la masa muscular, que se pierde con la edad

Cómo estar en Forma y tener Salud toda la vida (La Rutina de Ramona con 84 años)

Lo que está claro es que Ramona es un buen ejemplo de cómo mantenerse activo y funcional es vital, independientemente de la edad. Ya sea por egoísmo, con el objeto de no ser una carga para sus hijos, esta creadora de contenido con más de 140.000 seguidores asegura no ver su fin cerca.

Eso sí, con una premisa clara, "si no hay actitud, no hay nada".