Llega a Lidl la chaqueta más barata y versátil del invierno: disponible por sólo 14.99 euros y en tres colores

El invierno está siendo especialmente intenso en Aragón. Basta con mirar el parte de la Aemet ayer, el cual cubría casi toda la comunidad de avisos amarillos por nieve y viento.

En Zaragoza, además, la lluvia se ha convertido en una compañera habitual las últimas semanas. Y con las rebajas llegando a su fin, puede que esta sea la última oportunidad del invierno para hacerte con esa chaqueta que llevas semanas pensando… y posponiendo.

¿Quién ha dicho que haya que gastarse un dineral? En Lidl hemos encontrado una chaqueta para mujer que lo tiene todo: acolchada, versátil y disponible en tres colores por un precio de 14,99 euros. Más o menos lo que cuesta una suscripción mensual de Netflix.

Así es la prenda

La chaqueta está fabricada con material reciclado (100% poliéster), reforzando la apuesta de la cadena alemana por la sostenibilidad. Además, incorpora un acabado repelente al agua Bionic-Finish Eco, ideal para los días de lluvia.

Presenta un corte recto y holgado, con cuello alto sin capucha, elásticos en mangas y dobladillo, además de una cremallera completa que permite adaptarla al estilo y a la temperatura corporal en cada momento.

También cuenta con dos bolsillos laterales, prácticos para llevar lo imprescindible en el día a día sin renunciar a la comodidad.

En cuanto a colores, está disponible en crema, verde claro y negro. El inconveniente llega con las tallas, ya que solo se encuentra en S, M o L y no en todas las combinaciones.

De hecho, Lidl lo advierte claramente en su web: "¡Date prisa! Otros clientes están comprando y quedan pocas unidades".

Chaqueta acolchada para mujer de Lidl Lidl

Solo hace falta echarle un vistazo para entender el porqué de su versatilidad, configurándose como una opción perfectamente válida para ir a clase, a la oficina o a una reunión informal con familia y amigos.

Puede combinarse fácilmente con vaqueros rectos o pantalones de sastre en negro, beige o verde oliva, junto a botas o zapatillas blancas. Además, incorporar detalles estéticos como unos pendientes de aro o anillos finos completan un look urbano y actual.

Tipos de compra y devoluciones

Aunque siempre es recomendable acudir a una tienda Lidl cercana y comprobar la prenda en persona, este tipo de artículos triunfa especialmente en la compra online. La cadena alemana ofrece envíos gratuitos en pedidos superiores a 79 euros o a lockers sin importe mínimo.

En cuanto a las devoluciones, son gratuitas y cuentan con un plazo estándar de 30 días.

Instrucciones de cuidado

Conocer aquellos detalles indispensables para proporcionar una mayor durabilidad es indispensable para que aguante más temporadas. En este sentido, Lidl recomienda: