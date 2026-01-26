Esta es la zona del Pirineo que parece sacada de una postal: está llena de rutas y se come de maravilla

La comarca de Ribagorza no es un lugar para pasar de largo. Es un sitio que invita —casi exige— bajar el ritmo y mirar alrededor. Un territorio amplio y diverso que se revela poco a poco, ya sea caminando o recorriendo sus paisajes. Solo hay una única condición: no tener prisa.

Y es que, Ribagorza ofrece mucho más que cumbres nevadas o planes en la nieve. Va mucho más allá. De hecho, una de las mejores opciones es hacer senderismo, sin prisa y mirando alrededor para descubrir rutas que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

Una de esas rutas es la del Pirineo Salvaje, un itinerario que se adentra en la Ribagorza más auténtica. A lo largo del recorrido, el macizo del Aneto aparece como telón de fondo, mientras los ríos Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana vertebran el territorio y acompañan el viaje.

Pasarelas de Montfalcó. Comarca de Ribagorza

Además, el patrimonio cultural añade otra capa a la experiencia, sobre todo para los amantes del arte. Esta comarca del Pirineo oscense también sorprende por su legado histórico: iglesias románicas, restos de presencia musulmana, templos de tradición gótico-aragonesa y pinceladas renacentistas y barrocas que hablan de siglos de historia.

Asimismo, la ruta del Prepirineo insólito es otro ejemplo de esta diversidad. Un recorrido que combina naturaleza abrupta —estrechos valles, gargantas profundas y congostos espectaculares— con un patrimonio monumental inesperado.

En este caso, destacan las villas medievales, una muralla que recuerda a paisajes lejanos, un templo budista, pasarelas suspendidas sobre la roca, pueblos renacentistas o un castillo templario que convierten el trayecto en una sucesión de sorpresas.

Rutas de BTT en Ribagorza. Comarca de Ribagorza

Y sin acelerar el ritmo, pero sin detener el viaje, el itinerario del Montsec al Posets-Maladeta conecta el sur y el norte de la comarca atravesando la Red Natural de Aragón. Un recorrido que enlaza el paisaje mediterráneo y glaciar.

De este modo, se atraviesan lugares emblemáticos como el desfiladero de Mont-rebei y rutas que unen los valles de Benasque y Chistau. Todo ello dentro de un entorno natural protegido, comprometido con la conservación y el respeto al medio ambiente.

Parada imprescindible

El viaje también se saborea en las paradas. A lo largo de estas rutas, la gastronomía local ofrece motivos más que suficientes para detener el paso y recargar energía.

La Trufa Negra, auténtico diamante gastronómico de la zona, aporta aroma a la cocina tradicional. La Longaniza de Graus, elaborada con carne selecta y curada en secaderos naturales, es otro de los imprescindibles. Tampoco pueden faltar sus quesos artesanos, mieles de montaña y chocolates.

Y cuando llega el momento de hacer una pausa o echar el freno, Ribagorza ofrece distintos lugares para que descansen todos los viajeros: parejas, familias o quienes viajan en solitario buscando desconexión.

Así, se llega al final del viaje, a un territorio que no defrauda porque "Ribagorza no es solo un paisaje: es todos".