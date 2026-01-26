Los restaurantes que han conquistado a Ayuso en Zaragoza: "Ha degustado 'ternasquico' y le ha encantado"

Isabel díaz Ayuso y el Mesón La Dolores de fondo Asamblea de Madrid y TripAdvisor

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se ha dejado ver por Zaragoza en varias ocasiones las últimas semanas, coincidiendo con la cercanía de las elecciones autonómicas previstas para el 8 de febrero.

El pasado fin de semana estuvo en la capital aragonesa con motivo de la asamblea del Partido Popular, una visita enmarcada dentro de la agenda orgánica del partido a nivel nacional.

Este fin de semana, Ayuso ha regresado a Zaragoza para acompañar al candidato popular Jorge Azcón en plena campaña electoral, reforzando su presencia en uno de los territorios clave para el PP.

Sin embargo, no todo ha sido agenda política. La presidenta madrileña también ha tenido tiempo para visitar algunos de los mejores restaurantes de la provincia. Todos ellos con un denominador común, la gastronomía aragonesa.

Tasca la Ultramarina, en Delicias

La semana pasada, Ayuso se dejó ver en una pequeña pero popular 'tasca' zaragozana, ubicada en el barrio Delicias. Se trata de Tasca La Ultramarina, en la calle Roger de Flor nº1.

Así lo hicieron saber los hosteleros en su cuenta de Instagram, con la publicación de una foto acompañada de un cariñoso mensaje: "Muchas gracias @isabeldiazayuso por visitar hoy nuestra casa. Feliz domingo a tod@s".

Entre lo que más triunfa en el restaurante está el tapeo y las raciones, con opciones 'de toda la vida' como caracoles, croquetas, el cazón en adobo, la cecina o las zamburiñas. Así como otro tipo de platos más contundentes y pensados para disfrutar individualmente como las hamburguesas de ternera, buey y secreto ibérico.

La Clandestina Bistró, Casco Antiguo

Este fin de semana, Ayuso cambió Delicias por el Casco Antiguo, visitando este sábado el restaurante 'La Clandestina Bistró', en el cual aprovechó para deleitarse con la gastronomía aragonesa.

"Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa y sus productos", publicaba el restaurante en sus redes sociales, acompañada de una foto.

Ubicado en la calle San Andrés nº 9, a muy pocos metros de Plaza España, este restaurante es un reclamo para aquellos apasionados por los platos locales, la comida de temporada y, por qué no, también de los cócteles artesanales, la cerveza y el brunch.

"Aquí cocinamos con lo que nos da cada estación, con los productos que crecen cerca de nosotros, y con la creatividad de Susana Casanova, una chef que entiende la gastronomía como una forma de cuidar, sorprender y emocionar", explican en su página web.

Entre las opciones de su carta, destacan platos como el carpaccio de carabinero, alubias blancas con curry, lasaña de boletus, trucha del Pirineo, puerros confitados, albóndigas de ternasco de Aragón o carrilleras estofadas.

Mesón la Dolores, en Calatayud

De vuelta a Madrid este domingo, la presidenta madrileña hizo una parada técnica en el Mesón la Dolores, ubicado en Calatayud.

Igualmente, publicaban en su cuenta de Facebook una foto del propietario con Ayuso, acompañada del comentario: "Vaya sorpresa hemos tenido hoy! Bienvenida a nuestra casa !! Ha degustado nuestro ternasquico de Aragón y le ha encantado! Gracias por tu visita Isabel Díaz Ayuso".

Se trata de un hotel-restaurante con 34 habitaciones y con una cocina marcada por el producto de la tierra. Como definen en su web: "Ofrecemos una cocina tradicional, con platos típicos de Aragón, servidos en un espacio tradicionalmente decorado y con personal ataviado con trajes de la época".

Disponen de tres salones, uno de ellos más amplio con capacidad para 110 comensales, y otros para grupos reducidos de 15 y 20 personas. De lunes a viernes cuentan con menú diario y el fin de semana, cuentan con un menú especial "que combina la tradición y la vanguardia a través de una cocina elaborada".

Sus visitas dejan claro que la presidenta de Madrid está bien aconsejada, aprovechando su paso para probar a fondo el producto típico aragonés y empaparse de la cocina más representativa de la tierra.