EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a la VIII Gala Benéfica de la Fundación Sesé: así puedes ganar tus entradas

El sorteo permanecerá activo hasta el próximo viernes, 30 de enero, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de la VIII Gala Fundación Sesé el próximo 2 de marzo. Una cita ya consolidada en el calendario cultural y benéfico de Aragón, que este año promete una velada inolvidable con la actuación de 'God Save The Queen', la banda tributo argentina considerada por Rolling Stone como el mejor homenaje a Queen del mundo.

Para participar en el sorteo de una entrada doble para el próximo lunes 2 de marzo a las 20.00 horas bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y a la Fundación Sesé (@fundacionsese) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría vivir en primera persona este evento solidario (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar).

Puedes participar hasta las 12.00 del próximo viernes 30 de enero.

Además, todo el dinero recaudado de las entradas, ayudará a equipar la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Miguel Servet, que en 2026 se trasladará al Hospital Infantil para ofrecer un entorno más amplio, seguro y humanizado, dotado de la tecnología más avanzada.

No pierdas la oportunidad de formar parte de esta noche única, donde la música, la emoción y la solidaridad se unen por una gran causa. Participa en el sorteo, vive la magia de Queen y contribuye a mejorar la vida de muchos niños y niñas.