Confirmado por Avanza: esto es lo que ocurre si compras un viaje sencillo de autobús con un billete grande

Subir al autobús en Zaragoza sin tarjeta de transporte y pagar en efectivo sigue generando dudas entre muchos zaragozanos. Especialmente cuando solo se tiene a mano un billete grande, una situación más común de lo que parece.

Avanza Zaragoza, a través de sus redes sociales, ha aclarado cómo funciona este proceso y qué debe tener en cuenta el viajero cuando se enfrenta a esta situación.

Y es que, ¿a quién no le ha dado nunca reparo pagar con un billete grande una cantidad pequeña?

Límite de cambio

Pagar en efectivo en el autobús de Zaragoza es posible, pero tiene algunas condiciones importantes que muchos usuarios desconocen.

Si no tienes tarjeta de transporte ni abono, puedes comprar un billete sencillo directamente al subir al autobús, pagándoselo al propio conductor.

En ese momento, el conductor te pedirá el importe en efectivo y te entregará el billete correspondiente. En los autobuses de Avanza Zaragoza se dispone de cambio, pero solo hasta un límite de 10 euros, por lo que si pagas con un billete grande, es posible que no puedan devolverte todo el dinero en ese instante.

Sin embargo, esto no significa perder el cambio. En caso de pagar con un billete grande, el conductor te facilitará un talón de cambio con el que podrás acudir posteriormente a la cabina de Avanza en Plaza Aragón para solicitar la devolución del importe pendiente.

De esta forma, queda claro que sí se puede pagar en efectivo, incluso si se lleva mucho dinero encima, aunque el cambio no se entregue en ese mismo instante.

Cómo quedan las tarifas del bus en 2026

Para este año se mantienen las principales bonificaciones ya vigentes, con el propósito de seguir fomentando el uso del autobús urbano y del tranvía entre la ciudadanía.

Continúa la bonificación del 40% para los usuarios generales, la gratuidad del transporte para menores de hasta 14 años y el descuento del 50% para jóvenes de hasta 29 años con Carnet Joven.

Como novedad, las personas con una discapacidad igual o superior al 33% accederán a los mismos precios que las familias numerosas.

En cuanto al billete sencillo, el precio para los usuarios sin tarjeta ni abono será de 1,70 euros. Para quienes utilicen la Tarjeta Bus, el viaje costará 0,55 euros tras aplicar el incremento del 3,1% del IPC, lo que supone solo un céntimo más que en 2025.

También se mantienen las bonificaciones en los abonos mensuales, trimestrales y anuales, así como las ayudas estatales al transporte.