Zara vende la chaqueta para el frío más bonita de la temporada: de terciopelo y tras una rebaja del 40% solo cuesta 21,57 euros

Muchas marcas continúan con rebajas del 30, 40 y hasta del 50%. Una de ellas es Zara, la marca insigne de Inditex y entre sus propuestas hay una chaqueta perfecta para el frío.

Zaragoza ha atravesado días de auténtico invierno, esta semana parece que las temperaturas darán tregua, pero la lluvia no termina de irse.

Para estos días invernales, es importante contar con prendas de abrigo sofisticadas que en vez de arruinar eleven el outfit. Esta chaqueta de terciopelo es perfecta.

Hablamos de la chaqueta bomber de terciopelo de Zara, que tenía un precio inicial de 35,95 euros pero que tiene actualmente un 40% de descuento.

En color negro es sofisticado y elegante; además en esta época del año se llevan más los tonos oscuros.

Chaqueta bomber de terciopelo

Da igual si eres más de tela vaquera que de algo más elástico, la textura que a todas nos encanta es el terciopelo.

Es suave, cool, brilla y consigue que cualquier prenda se vea más fashion. Unos pantalones azules pueden estar bien, pero si son de terciopelo ya son geniales

Esa textura la encontramos en trajes y americanas, pero la nueva chaqueta de Zara es una auténtica fantasía. Una auténtica bomber con bolsillos laterales ocultos en costura, acabados elásticos y cierre frontal con cremallera.

La chaqueta es de cuello subido y manga larga. Resulta perfecta para un día de oficina combinada con unos pantalones, o para una cena con una falda, tacón y buenos complementos. La versatilidad es lo que se busca.

Chaqueta bomber de terciopelo, Zara. Ref: 9795/986/800 Zara

La explosión de popularidad de las bomber vino en los 80 de la mano del punk rock (The Ramones) y la estética de los skinsheads, adoptando las chaquetas como lienzo de expresión con parches y bordados.

Vivió un resurgimiento popular en los 2000, adoptando estilos más contemporáneos y coloridos, desde acabados metalizados y vibrantes hasta versiones acolchadas, influenciadas por el street style y el hip-hop.

Chaqueta bomber de Zara. Ref: 9795/986/800 Zara

Ahora vuelven con otro estilo y otra estética, pero siguen siendo tendencia. Mantienen ese aire rockero pero ahora con un flow elegante.

Esta chaqueta de Zara tiene estilo. Es una de esas piezas que elevan cualquier look sin esfuerzo. Su tejido exterior, compuesto por un 93% de poliéster y un 7% de elastano, aporta ese acabado aterciopelado tan sofisticado como agradable al tacto, además de una ligera elasticidad que mejora el ajuste y la comodidad.

El forro, elaborado en acetato en su tejido principal, garantiza una caída fluida y un tacto suave sobre la piel, mientras que los detalles en poliéster refuerzan la estructura de la prenda para un resultado equilibrado y duradero.

Además de su estética cuidada, esta bomber destaca por su compromiso con materiales más responsables. El exterior incorpora poliéster reciclado certificado RCS, al igual que el tejido secundario del forro, lo que la convierte en una opción más consciente sin renunciar al diseño.

Con una rebaja del 40%, cuesta solo 21,57 euros es una oportunidad perfecta para invertir en una prenda versátil y actual, ideal tanto para looks de día con vaqueros como para estilismos más nocturnos combinada con prendas especiales.