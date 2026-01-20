Hasta cuatro días de descanso: así será el próximo puente que se celebre en Aragón este 2026

Parece que las vacaciones de Navidad fueron hace mil años, y muchos se preguntan cuándo toca el próximo puente.

En Zaragoza el festivo más cercano llega la semana que viene con San Valero. El jueves 29 de enero no se trabaja en la ciudad; sin embargo, el viernes sí que es lectivo, por lo que no es un puente de 4 días real.

El siguiente día de descanso en Aragón también es de los zaragozanos, el 5 de marzo. Por casualidades de la vida, vuelve a caer en jueves, con el viernes 6 día laboral.

Para disfrutar de hasta cuatro días de descanso, los aragoneses tendrán que esperar a Semana Santa. No obstante, este 2026, la fiesta no cae tan tarde como el año pasado y la primera Semana de abril contamos con jueves y viernes libres.

Este año la cuaresma empieza el 18 de febrero (miércoles de ceniza) y 40 días más tarde llega la Semana Santa, con libres el jueves y el viernes Santo, que serán el 2 y 3 de abril.

Calendario 2026

Aragón contará en 2026 con un calendario festivo interesante.

En total, la comunidad tendrá nueve festivos comunes con el resto de España y tres festivos propios: el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (San Jorge, Día de Aragón) y el 7 de diciembre, al trasladarse el Día de la Constitución por coincidir en domingo.

Calendario Laboral 2026 Aragón. E.E

Los trabajadores disfrutarán de 14 días festivos a lo largo del año, ya que a estos se suman dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento.

Zaragoza, los festivos locales serán el jueves 29 de enero y el jueves 5 de marzo.

Huesca celebrará fiesta el jueves 22 de enero y el lunes 10 de agosto.

Teruel lo hará el martes 7 de abril y el lunes 13 de julio.

A estos días se añaden los festivos nacionales y autonómicos, entre los que se encuentran fechas tan señaladas como el 1 de enero, 6 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Además, Aragón hace uso de sus competencias autonómicas para ajustar el calendario cuando algunos festivos caen en domingo.

Por eso, en 2026 también serán festivos el lunes 2 de noviembre, tras Todos los Santos, y el lunes 7 de diciembre, después del Día de la Constitución, completando así un calendario pensado para equilibrar tradición y descanso.

Puente de cuatro días

Para muchos trabajadores, la Semana Santa supone el primer gran respiro del año tras las vacaciones de Navidad y uno de los momentos más esperados para hacer una escapada o disfrutar de las tradiciones de Aragón.

El puente de Semana Santa, de hasta cuatro días, tendrá un impacto destacado en el turismo aragonés, con especial protagonismo de Zaragoza y Calanda, donde estas fechas gozan de una reconocida fama.

Semana Santa en Zaragoza. Turismo de Aragón

Hoteles, alojamientos turísticos, bares, restaurantes y comercios suelen alcanzar altos niveles de ocupación y actividad durante estos días.

Al mismo tiempo, la ciudad y otros puntos de Aragón se llenan de procesiones, actos religiosos y propuestas culturales que atraen tanto a visitantes como a residentes.

Muchos aragoneses aprovechan también para viajar dentro o fuera de la comunidad, dando forma a un puente que combina tradición, turismo, ocio y descanso.