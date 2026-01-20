Confirmado: un restaurante del centro de Zaragoza ofrece un 10% de descuento para los autónomos en enero

Enero es muchas cosas para un autónomo: la vuelta a la rutina, el mes de los buenos propósitos... y la cuesta más empinada del año. Después de unas Navidades de gastos, compromisos familiares y facturas que no paran, llega un mes en el que toca pagar más que facturar: el modelo 303 del IVA (20 de enero), el IRPF del cuarto trimestre (30 de enero), la Seguridad Social, y en muchos casos, el Impuesto de Sociedades. Todo en 30 días. Todo mientras la caja registradora va despacio.

Consciente de que enero no es un mes para celebrar, sino para sobrevivir, el restaurante Me Va Me Va (calle Josefa Amar y Borbón) ha decidido echar un cable a quienes más lo necesitan: los autónomos, comerciantes y pequeños empresarios. Y lo hace con un gesto tan sencillo como necesario: un 10% de descuento fijo en todo lo que consuman hasta el 31 de enero de 2026, solo por presentar su tarjeta de visita.

Porque si algo entiende el equipo de Me Va Me Va es lo que significa remar contra corriente en enero.

Así pues, ha decidido lanzar esta original campaña, que comienza oficialmente este martes 20 de enero, coincidiendo con la primera gran cita con Hacienda, pero no es algo puntual: el descuento llega para quedarse hasta el 31 de ese mes.

Mesa de Me Va Me Va.

En concreto, la oferta consiste en un 10% de descuento en todo: menús del día, consumiciones, cenas, comidas de trabajo o eventos en el privé, café incluido en el menú ejecutivo, porque después de lidiar con modelos tributarios, lo mínimo es no tener que pagar el café.

Sin trampas ni condiciones: euro a euro, consumición a consumición. Presentas tu tarjeta y listo.

"Enero es un mes difícil para todos y en especial para cualquier autónomo", explica Rafael San Emeterio, manager de Me Va Me Va. "Vienes de gastar en Navidad, arrancas el año con la caja más vacía de lo normal, y encima te llueven impuestos por todos lados. No es que sea dramático, es que es la realidad. Y nosotros, que también remamos en lo mismo, queríamos hacer algo. No para salvarle la vida a nadie, pero sí para hacerle enero un poco más liviano. Que al menos cuando vengan a comer o a tomarse algo, sientan que alguien les echa una mano".

El descuento va dirigido a todo tipo de autónomo: fontaneros, diseñadores gráficos, abogados, comerciantes del barrio, freelances, electricistas, peluqueras, consultores, profesionales liberales... Si facturas por tu cuenta, esto es para ti.

"No queremos que sea solo un descuento", añade San Emeterio. "Queremos que sea un lugar al que volver. Que el autónomo sepa que aquí puede venir con su portátil a trabajar tranquilo, cerrar una reunión con un cliente, celebrar que ha cobrado una factura o simplemente desconectar después de pelearse con la Seguridad Social. Que sienta que este es su sitio. Porque lo es".