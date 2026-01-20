En este barrio de Zaragoza está el bar de moda que triunfa por sus tortillas de patata: "El pincho solo cuesta 2,50 euros"

El Rincón de Baro abrió sus puertas a comienzos de 2025 y, en un año, se ha consolidado como uno de los bares imprescindibles para desayunar y almorzar en el barrio del Actur.

Un éxito en parte, gracias a la repercusión de un vídeo viral en el que su propietario, José Iglesias, mostraba el asombroso despliegue de tortillas que salen a diario de su cocina: hasta ocho variedades distintas.

Una propuesta que ha conquistado por igual a estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona; y ahora no solo a los del barrio, sino a toda Zaragoza. Consolidándose como el bar de moda.

El local se encuentra en la calle Antón García Abril, en pleno Actur, una ubicación cómoda y bien comunicada a la que se puede llegar fácilmente desde el centro en tranvía, autobús o bicicleta.

Hace unos días, el conocido creador de contenido @rutafatnes se dejó caer por allí y no dudó en definir el bar como “un gran descubrimiento”. Durante su visita, el zaragozano probó dos de las tortillas más llamativas del surtido: la de sobrasada con queso parmesano y la de morcilla con pimientos de piquillo.

“Hoy me encuentro de ruta en un sitio que se ha hecho super viral por sus tortillas de patatas y tienen un montón de variedades superoriginales y supercuriosas”, comenta al inicio de su recorrido gastronómico.

Para su primera elección, se decantó por la tortilla más popular del local. “Yo he elegido en esta ocasión tortilla de patata con sobrasada con queso parmesano. Me han dicho que es la más vendida. Y atención porque este pincho cuesta solo 2,50 euros y si lo pides con el café, solo 3,50. Me parece un precio increíble”, afirma ante la cámara.

Mientras muestra el pincho, no escatima en detalles sobre su textura: “como a mí me gusta, así cremosita y tierna por dentro, con su trocito de pan siempre”. Y es que, como bien saben los aficionados, a una buena tortilla no le puede faltar una rodaja de pan que la acompañe.

Tras probarla, comenta que está “muy rica y muy equilibrada”, con un sabor que define como “suave”.

La siguiente tortilla del degustador fue la de morcilla: “Otra variedad que me ha llamado la atención es la de morcilla con pimientos de piquillo”.

De nuevo, la enseña a la cámara para destacar su jugosidad antes de sentenciar: “Esta me ha gustado más”. Según explica, el sabor “es mucho más potente por la morcilla y el pimiento”.

“Le queda súper bien a la tortilla de patata estos sabores”, afirma, y concluye con una recomendación: “Si venís al rincón de Baro tenéis que pedirla totalmente”.

Antes de despedirse, deja clara su intención de volver: “Ha sido un descubrimiento y volveré a probar sus otras combinaciones”.

El Rincón de Baro representa a la perfección la esencia de los bares de barrio, con una cocina auténtica, precios ajustados y una propuesta sin artificios. Aquí es posible desayunar o almorzar por menos de cuatro euros, sin renunciar a la calidad.

Esa buena fama también se refleja en las redes sociales del establecimiento, donde se acumulan cientos de comentarios cariñosos que avalan el trabajo de propietarios y empleados.

“Me pido la de con cebolla, la de con sesos y la de con setas”, escribe un usuario, enumerando algunas de las muchas variantes disponibles.

La tortilla de patata es un emblema de la gastronomía española, este bar lo ha versionado de una manera creativa y original.

