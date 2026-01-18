Sergio, el joven zaragozano que triunfa en Andorra: "Aquí pago 3.500 euros de alquiler, y mi casa vale 1.1 millones"

Muchos reconocerán a este zaragozano, ya que es uno de los divulgadores más conocidos sobre desarrollo personal y emprendimiento gracias a su canal de youtube personal 'Sergio Begueria' y al podcast que dirige con su amigo y compañero Juan Domínguez, llamado 'Tengo un Plan'.

Y el plan, ciñéndonos a las estadísticas, no ha podido ser más exitoso. No hace mucho comentaba en uno de sus vídeos que, gracias a sus emprendimientos, era capaz de generar hasta 100.000 euros al mes.

"Tengo una vida libre, dedicándome a lo que más me gusta y pudiendo decidir cuándo trabajo, cómo trabajo y desde dónde trabajo", comentaba en dicho video.

Una libertad que lo llevó directamente a elegir Andorra como su residencia habitual. De hecho, en una reciente entrevista sobre sus inversiones inmobiliarias con Carlos Galán, (en Libertad Inmobiliaria), aseguraba que el pago de su alquiler no es perjudicial para su estrategia y modo de vida, sino todo lo contrario.

"En Andorra pago 3.500 euros de alquiler, y mi casa vale 1.1 millones", afirmaba.

¿Alquilar o comprar?

Sergio comenzó a invertir en inmuebles a partir del año 2023, post pandemia. Actualmente cuenta con tres pisos cuyos alquileres le dejan respectivamente; 546 euros en su primer piso, 650 euros el segundo y 650 el tercero.

Todos ellos ubicados en el barrio Delicias (en Zaragoza). Sin embargo, en la charla con Carlos, afirma que muchas veces la gente se sorprende sobre el porqué alguien que tiene varios pisos como inversión, decide vivir de alquiler.

Muchas veces se relaciona vivir en alquiler con tirar el dinero, pudiendo destinar la misma cantidad o una menor a una hipoteca y, por lo menos, mes a mes vas amortizando tu vivienda. Ante esta creencia Sergio es contundente:

"En primer lugar, tengo 24 años. No sé si el año que viene quiero estar viviendo donde estoy viviendo, o en una casa mejor o peor, o en otra ciudad", matiza a lo que añade "y en segundo lugar, analizando la rentabilidad de mi casero yo pago 3.500 euros de alquiler en Andorra y mi casa vale 1.100.000 euros. O sea, no hay rentabilidad, lo justo para la inflación", afirma.

En ese caso, Sergio prefiere no meterse en ese tipo de números e invertir ese dinero que no está gastando en su propia casa en otros negocios.

Carlos Galán, experto e inversor inmobiliario, reafirma esta idea: "alquilar es tirar el dinero, si no vas a hacer nada más", señala. "Si abres tu mente y puedes invertir en otras viviendas o activos que dan más rentabilidad que tu casa, entonces no es tirar el dinero", prosigue.

Combinar vivir de alquiler y aprovechar la capitalización para invertir en otros sectores es una decisión más que inteligente, si se tiene claro el propósito.