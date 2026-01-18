Hasta tres días sin trabajar: uno de los puentes más esperados en Aragón este 2026 y no es en Semana Santa

No cabe duda que la transición de las vacaciones al trabajo es dura. Pasada la Navidad, el cuerpo ha tenido que volver a acostumbrarse al sonido del despertador, al sabor del café de oficina y a llegar 'a duras penas' los últimos días de la semana.

Con respeto de algún festivo autonómico o local, como puede ser el día de San Valero (jueves) el próximo 29 de enero en Zaragoza, la mayoría de españoles deberán volverse a adaptar a la rutina.

Sin embargo, no será durante mucho tiempo. Este abril, en casi todas las CCAA de España se podrá disfrutar de un puente de hasta cuatro días por Semana Santa y, justo después, los aragoneses podrán disfrutar de otro día muy señalado en el calendario autonómico, el día de San Jorge (23 de abril).

Aun con todo, antes de disfrutar de las vacaciones de verano, quedará un puente con el que no mucha gente cuenta y que es una oportunidad perfecta para plantear una escapada express.

El puente del 1 de mayo

Efectivamente, hablamos del día Internacional de los Trabajadores. Un puente que suele pasar inadvertido pero que, como su propio nombre indica, es más que merecido. Sobre todo para aquellos que se pegan el día ‘al pie del cañón’.

El próximo 1 de mayo de 2026, todos los españoles podrán disfrutar de un magnífico puente con el que se podrá ‘empalmar’ el viernes festivo con el fin de semana. Asimismo, es una oportunidad perfecta para gastar un día de vacaciones y convertirlo en un 'macropuente'.

A pesar de que todavía quedan tres meses y medio para poder disfrutarlo, ser precavido puede ahorrarte bastante dinero si tienes pensado hacer esa escapada el día del trabajador.

Historia

El 1 de mayo tiene como objetivo el recordar los derechos laborales y la lucha histórica por unas condiciones de trabajo dignas.

Su origen se remonta a Chicago, en 1886, cuando miles de trabajadores iniciaron una huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas, frente a horarios abusivos de 12 a 16 horas diarias. Aquellas movilizaciones marcaron un antes y un después internacionalmente.

En España, la primera celebración tuvo lugar en 1890, aunque fue eliminada posteriormente durante el franquismo y sustituida por el 'Día de la Exaltación del Trabajo'.

Con la llegada de la democracia, en 1978, el 1 de mayo recuperó su reconocimiento oficial y su carácter reivindicativo.

Todos los festivos del año, en Aragón

Aragón va a contar este año con nada menos que 14 días festivos. De los cuales dos serán de carácter local (el 2 de noviembre y el 7 de diciembre), tres autonómicos (2 de abril, 23 de abril y el 7 de diciembre) y nueve nacionales: