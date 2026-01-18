David Fernández, chef de Zaragoza, competirá en Madrid Fusión por el premio a mejor tapa: "Es un orgullo para todos"

Hace 10 años comenzó la trayectoria del restaurante Gratal, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Lo hizo de la mano de su chef y propietario, David Fernández, quien, con amor, dedicación y mucho talento, ha logrado poner en el mapa nacional su negocio y su localidad natal.

Gratal se caracteriza por una cocina arraigada al territorio, con productos de la zona de las Cinco Villas y kilómetro cero. Cuenta con un menú entre semana para trabajadores y comerciantes, mientras que el fin de semana hay un menú gastronómico que lleva hasta Ejea a gente de San Sebastián, Pamplona, Huesca o Zaragoza.

Sin embargo, el restaurante también está especializado en tapas de autor, cocinadas en directo y al momento. Precisamente con una tapa única y llena de significado, David Fernández viaja a Madrid para representar a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato nacional de Tapas y Pinchos 2026.

El concurso se celebra entre el 26 y el 28 de enero, en el marco de Madrid Fusión, una de las citas gastronómicas más influyentes del panorama mundial. En ella se reúnen figuras nacionales e internacionales de primer nivel.

No es la primera vez que el aragonés participa en este gran evento, pues ya lo hizo en 2024 con su tapa, “mis tres cerditos”, con la que fue finalista. Aun así, repetir la experiencia es “una alegría”. “Mostrar lo que estás haciendo tú en un pueblo, en un concurso de gastronomía, es súper importante para todos”, subraya el cocinero emocionado.

Bocados 5 Villas Otoño del restaurante Gratal. Gratal

La GotiKa

David Fernández se presenta al campeonato con la tapa ‘La Gotika’, una propuesta cuidada al detalle e inspirada en el viaje “mágico” de una gota de agua desde los Pirineos hasta la emblemática Torre del Agua de Zaragoza.

“Pensamos en juntar todos los elementos que tenía en un solo bocado. En el 2008 Zaragoza fue capital universal de la Expo del agua, era un recorrido de todo lo que va creando una gota de agua. Desde el Pirineo oscense hasta Zaragoza crea olivos, viñas, una fauna autóctona… Va creando vida y al final se convierte en arte”, describe sobre el origen de la tapa.

Así pues, se integran productos como el esturión y las huevas de trucha, caviar Persé, aceite Sierra del Moncayo DOP, tomillo, romero, bayas de enebro, cebolla Fuentes de Ebro, verduras de proximidad, encurtidos aragoneses, vinagre de garnacha, Enate Chardonnay barrica DO Somontano y Gin Vinica.

Sin duda, un bocado original e irresistible que aspira a lo máximo, aunque el chef se muestra cauto de cara al concurso: “Siempre te gustaría llegar a la final, pero solo con que te reconozcan para ir a un concurso tan importante ya vale”.

David Fernández, chef de El Gratal.

De hecho, la mayor recompensa es llevar el nombre de Ejea a Madrid Fusión, con una visibilidad enorme. “Es un orgullo también para todos los ejeanos”, defiende Fernández, que al ser la segunda vez que vive la experiencia, confiesa que la gente “ya se lo cree un poco más”.