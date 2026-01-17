Vuelve uno de los mercados medievales más esperados del 2026 cerca de Zaragoza: 4 días seguidos y más de 100 puestos

¿Qué tienen los mercadillos medievales que triunfan allá donde se instalan? Aquél que ha visitado alguno, sabrá la respuesta. Puestos de comida, un ambiente muy cuidado y productos de artesanía se combinan para crear una experiencia que muchos esperan con ganas durante todo el año.

Son jornadas pensadas para curiosear entre los puestos, dejarse llevar por los olores, los sonidos y los detalles. Un plan perfecto para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

En esta ocasión, el protagonista será el casco antiguo de Teruel, quien acogerá del 19 al 22 de febrero de 2026 el mercadillo medieval de "Las Bodas de Isabel de Segura". Uno de los más esperados del año por muchos turolenses y que forma parte principal de las fiestas de los Amantes de Teruel.

Durante cuatro días, la ciudad viajará varios siglos atrás. Habrá sabores tradicionales, piezas artesanas únicas y un ambiente que invita a perderse en la ciudad de los amantes.

Un viaje al s. XIII

Durante estos cuatro días, el casco antiguo de Teruel promete dar un cambio radical, regresando al s. XIII.

El ambiente, por ende, también cambiará en consonancia. Vendedores, músicos y mercaderes se disfrazarán como campesinos, nobles o juglares, interactuando con el público y provocando una atmósfera inmersiva.

Entre los 100 puestos podremos encontrar casetas de gastronomía, con productos de todo tipo como quesos, hidromiel, crepes, embutidos, panes o dulces. Así como puestos de oficios y artesanía medieval, pudiendo comprar desde utensilios para la cocina hasta armas y joyas inspiradas en la Edad Media.

Además, el mercadillo también contará con talleres de actividades para todos los públicos.

¿Qué esperar?

Las calles se convierten en escenario con montajes teatrales que narran, paso a paso, la trágica historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, los inolvidables Amantes de Teruel, implicando al espectador desde el primer momento.

Fiesta Amantes de Teruel Turismo de Aragón

La programación se enriquece con justas y torneos medievales, donde los combates recrean con realismo la fuerza y la tensión de la época. A esto se suman desfiles y procesiones que recorren la ciudad, en los que participan tanto la compañía teatral como los vecinos y vecinas de Teruel, integrando a toda la ciudad en el relato.

La experiencia se completa con exhibiciones de cetrería, música en directo y danzas medievales.

Pese al frío que se suele pasar en estas fiestas, la experiencia vale la pena, siendo uno de los eventos medievales más destacados en el calendario de 2026.

Definitivamente, es una excusa ideal para hacer una escapada, sobre todo para aquellos curiosos que viajan desde Zaragoza, estando a una hora y media de viaje por la A-23.