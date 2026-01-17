Medy (23), la joven que lo dejó todo para vivir en una autocaravana: "Toda la gente me decía que era una locura"

La crisis inmobiliaria ha empujado a muchos a tomar una decisión drástica. Abandonarlo todo para vivir en una autocaravana, reduciendo los gastos radicalmente y con el deseo de vivir una vida nómada llena de aventuras.

Un ejemplo claro es el de Medy, una joven italiana de 23 años entrevistada por @cloniverso, para quien vivir sobre ruedas no fue un impulso repentino, sino un sueño que retumbaba en su cabeza desde hace años.

"Desde los 15 años ya pensaba en algo para mi como esto", explica la joven desde su autocaravana afincada en un parking de Zaragoza.

Su historia

La trayectoria de Medy se aleja de cualquier guion convencional. Asegura que vive sola desde los 14 años y que, con solo 19, ya había logrado comprar una vivienda y levantar su propio negocio. Una pizzería en un pequeño pueblo del norte de Italia.

Pese a la precocidad de sus logros y a su vínculo con la hostelería, reconoce que algo no encajaba. "Me faltaba algo. No era plenamente feliz, iba del trabajo a casa y de casa al trabajo", asegura.

Con esa persistente sensación y tras la sugerencia de un cliente de mudarse a Barcelona, tomó una decisión radical. Vendió su casa, la pizzería y en 2023 puso rumbo a la capital catalana con una idea clara, "descubrir una vida diferente".

Fue allí donde empezó a cuestionar el modelo tradicional de "trabajar para pagar una hipoteca y formar una familia", anclada siempre en un mismo lugar.

Para Medy, dedicar entre ocho y doce horas diarias solo para pagar un alquiler era una forma de "trabajar para el Estado", una perspectiva que no encajaba con la vida que llevaba imaginando años atrás.

"Siempre he sentido la necesidad de hacer algo así y ahora que tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo?", concluye.

Las dudas y críticas de su entorno no frenaron una idea que ya había echado raíces. "Toda la gente a mi alrededor me decía que no la comprara, que es una locura", afirma.

Tras un intento fallido que la dejó desanimada durante casi un año, sintió un flechazo inmediato mientras navegaba por Wallapop. Así fue como terminó adquiriendo la autocaravana de la entrevistadora, Cristina, ubicada en Zaragoza.

Nueva vida, nuevos planes

Medy quiere completar este giro radical en su vida con el lanzamiento de un proyecto online, un terreno totalmente nuevo para ella pero que afronta con ilusión. "No veo la hora de empezar", asegura.

Antes, eso sí, deberá adaptarse a su nueva forma de vida y aprender a convivir con la autocaravana, tanto en el día a día como al volante, un paso imprescindible antes de lanzarse a la carretera.

A los 23 años dejó toda su vida para cumplir su sueño de vivir y viajar en 🚐 Autocaravana vintage

El plan inicial es recorrer el norte de España y Portugal, para después ampliar la ruta por el resto de Europa. Un viaje que no solo marcará su camino nómada, sino también el inicio de una nueva etapa profesional, en la que compartirá su historia y sus aventuras.