Sergio, emprendedor e inversor inmobiliario: "En mi primer piso puse como 18.000 euros y lo pude alquilar por 520"

El sector inmobiliario ha empezado a comportarse, para muchos, como lo hizo en su día el mundo 'cripto'. Quienes llegaron antes, detectaron la oportunidad y se movieron rápido, acabaron haciéndose de oro.

Hoy en día, basándonos en los números, no es un sector tan accesible como lo era entonces. Los precios del ladrillo suben a la velocidad de la luz, conseguir financiación bancaria es por ende más complicado y ahorrar 'como una hormiguita' para comprar un piso al contado es directamente una ilusión. Al menos en las grandes capitales españolas.

Acceder a la inversión inmobiliaria ya no es solo cuestión de intención. Requiere capital, estrategia y, sobre todo, entender las reglas del mercado.

En este escenario, Sergio Begueria recuerda cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la inversión inmobiliaria, de la mano del zaragozano Carlos Galán, del canal de Youtube Libertad Inmobiliaria.

Primeros pasos

Su primer inmueble fue adquirido en el año 2023, un cuarto sin ascensor ubicado en el barrio Delicias (Zaragoza) por 48.000 euros, apalancándose con una hipoteca de 170 euros al mes.

"En total puse como 17 o 18.000 euros de mi dinero. Ahora mismo está alquilado a 546 euros, a precio actualizado, y en aquel momento lo empecé a alquilar por 520 euros", señala.

En aquel momento, Sergio contaba con unos 27.000 euros en la cuenta, una decisión arriesgada, teniendo en cuenta que la compra de este piso suponía un porcentaje muy alto de sus ahorros.

Sin embargo, al vivir en casa de sus padres, sin cargas familiares y con buenas perspectivas profesionales, decidió que era un buen momento para comprar.

"En el peor de los casos tengo un activo, que tampoco pasa nada. Además, lo mejor es empezar porque si no nunca vas a encontrar la oportunidad perfecta", señala.

Hoy, tres años después de su primera inversión inmobiliaria, las cuentas son claras: "Por meter 17.000 en un lugar tengo un activo que ya podría vender por más del doble que el precio de la vivienda y encima que me está dando todos los meses 250 euros de beneficio", añade.

Cambio de estrategia

Gracias al buen funcionamiento de sus emprendimientos y, como él mismo explica, volviendo a 'tirar' de sus ahorros, decidió dar un nuevo paso. Compró dos pisos más, esta vez sin acudir al banco ni depender de financiación externa.

El segundo inmueble le costó 65.000 euros. Hoy está alquilado por 650 euros al mes, generando un flujo de ingresos constante desde el primer momento.

Pero la operación más rentable llegó con su tercer piso. Se trataba de un inmueble de banco "reventado", adquirido por 56.000 euros, una oportunidad difícil de repetir.

Tras invertir 7.000 euros en una ajustada reforma, el piso se alquila actualmente por 680 euros mensuales. Una rentabilidad que habla por sí sola.

"Para mí ahora estos pisos son ingresos pasivos. La realidad es que dedico 0 horas", afirma. Una frase que resume su filosofía actual y el punto en el que se encuentra.

Cómo comprar inmuebles en España en 2026 (con poco dinero)

La jugada es redonda si se tiene en cuenta, además, la fuerte revalorización que han experimentado estos inmuebles en el último año. Un ejemplo claro de cómo una buena gestión y 'subirse al tren' cuando este pasa, pueden marcar la diferencia.

Hoy, viviendo en Andorra y centrado en sus emprendimientos, este aragonés vive algo más tranquilo gracias a aquellas inversiones años atras.