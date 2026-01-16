Reabre en Zaragoza un mítico restaurante de hamburguesas después de seis meses: "Soñábamos con este día"

Tras seis meses huérfanos de una de las mejores hamburguesas de la ciudad, los vecinos de Zaragoza celebran el regreso de Jack Bull, un bar-restaurante al más puro estilo americano con más de 10 años de trayectoria.

Ahora abre de nuevo con más fuerza que nunca. Con la misma alma y el mismo amor por las hamburguesas, pero más atrevido, más americano y más rockero. También en una nueva ubicación.

Jack Bull comienza una nueva etapa en otro espacio, en la avenida Salvador Allende, 93, dejando atrás la que fue su casa durante 11 años, desde 2014, en la calle Juslibol 32-34.

Fue en julio de 2025 cuando los propietarios, Ionut y Abel, anunciaron el cierre temporal del establecimiento. "Muchas gracias a todos los clientes y amigos por estos 11 años y por llenarnos todos los días el local. Seguiremos con más hamburguesas y más rock and roll, pero en otra ubicación", escribían en un cartel en la puerta.

Tras seis meses sin noticias, por fin, este jueves, Jack Bull dio a conocer su regreso. “Desde ese día soñábamos con esto que hoy es una realidad”, manifestaban en un vídeo en su cuenta de Instagram.

“Mientras el local estaba cerrado, Jack Bull estaba más vivo que nunca, pensando, creando, mejorando y preparando cada detalle para volver como se merece”, señalaban.

Así pues, con emoción e ilusión celebran su regreso a lo grande, del que ya pueden disfrutar todos los clientes. Lo hacen en un local que mantiene la esencia de su origen.

Sin duda, la noticia ha tenido una gran acogida. Al menos, así se puede ver en los comentarios de la publicación. “Qué ganas de ir, os ha quedado muy bonito”, “espectacular”, “ha quedado muy guapo y os habéis quedado en el barrio”, exclamaban.

Incluso, han informado de que este viernes y sábado en horario de cenas ya están completos.

Más que hamburguesas

Jack Bull American Bar, con diversas y originales hamburguesas de calidad, hechas de vacuno 100% nacional, es reconocido por tener las mejores de la ciudad, según opinan muchos aragoneses.

Eso sí, es mucho más que hamburguesas, porque también su carta ofrece patatas fritas naturales con exclusivas salsas, ensaladas, sandwiches, hot dogs, batidos, cocktails y postres caseros como la tarta de queso o el brownie.