Abre en Zaragoza un nuevo restaurante con alma vasca: "Se nota el mimo y la calidad de los productos"

El Actur está de moda. No cabe duda. El barrio zaragozano de la margen izquierda del Ebro es un gran atractivo para vecinos y emprendedores. En los últimos meses, decenas de negocios han subido la persiana en este entorno, muy valioso también gracias a la presencia del centro comercial Grancasa.

Este ha celebrado muchas aperturas durante el 2025, destacando el desembarco de Primark. Sin embargo, más allá de todas las tiendas y marcas que han apostado por Grancasa, las novedades también llegan al ámbito de la restauración.

Así pues, la tercera planta del centro comercial suma desde hace algo más de un mes, en concreto desde el 5 de diciembre, una nueva propuesta. Se trata de Karnica, un restaurante que ofrece hamburguesas gourmet elaboradas con alma vasca y que con su calidad espera convertirse en un lugar de referencia en Zaragoza.

Karnica se diferencia de otras hamburgueserías por dar un protagonismo total a la carne, incluso este lema forma parte de la decoración del establecimiento en un neón.

Entre las carnes destaca la de txuleton, de ternasco de Aragón o de pollo de corral. Además, señalan que cada preparación es natural, sin aditivos y respetando el sabor auténtico de los ingredientes.

En este aspecto, el local combina solo sal, fuego y técnica para ofrecer una experiencia culinaria única, perfecta para los amantes de la buena comida y las experiencias gastronómicas exclusivas.

Por el momento, Karnica ya está conquistando a los zaragozanos. De hecho, una clienta que ya ha probado dos veces el restaurante, reconoce en redes sociales que “se nota el mimo y la calidad de los productos”.

Hamburguesas de calidad

En cuanto a la carta, Karnica propone una selección de hamburguesas muy atractivas y diferentes. Comienza con ‘la clásica’, la cual describe como “la de toda la vida”. Lleva 140 gramos de doble smash burger de vaca frisona madurada por 30 días, con doble de queso Cheddar, pepinillos, mostaza y bacon.

‘La vasca’, "la hostia" contiene 150 gramos de hamburguesa de txuleton de vaca simmental de montaña, madurada por 30 días, acompañada de cremoso de queso Idiazábal, con picadillo de guindillas de Ibarra y crocante de chistorra de Navarra.

En tercer lugar, se encuentra ‘la western bourbon’ con doble smashburger de vaca frisona madurada 30 días, salsa bourbon casera, pepinillos, cheddar y bacon.

Hamburguesa 'La Vasca'. Instagram Hamburguesería Karnica

También hay espacio para el sello aragonés, bajo el nombre de ‘la Karnica’. Es una hamburguesa de ternasco de Aragón, queso pata mulo de Teruel, cebolla de Fuentes y mostaza.

La carta de carne la completan la hamburguesa salvaje, sibarita y blanca. Todas ellas con pan americano high potato.

Como entrantes ofrecen dos tipos de patatas y de postre un brownie de chocolate y fluido de nata, un coulant de chocolate con helado de vainilla, un cremoso de queso y por último una croqueta de Lemond Curd con merengue y tierra.