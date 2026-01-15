Este es el pequeño pueblo de Teruel donde creció Jesús Vallejo: tiene 100 habitantes y el pabellón lleva su nombre

El nombre del central aragonés ha resonado con fuerza en las últimas horas. Todo se debe al cruce de su actual equipo, el Albacete, frente a su exequipo, el Real Madrid, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Un duelo cargado de simbolismo que Jesús Vallejo no pudo disputar por unas molestias musculares que, en el último momento, le dejaron fuera de este importante partido.

Pese a no jugar ni un minuto, su imagen ha dado la vuelta a España. Tras el pitido final, el zaragozano rompía en llantos sobre el césped, abrazado por sus compañeros y protagonizando el momento más emotivo de la jornada.

Su papel en este torneo no ha sido menor, ya que el Albacete alcanzó estos octavos gracias, en buena medida, a un gol decisivo que marcó el zaragozano ante el Celta.

La carrera de Vallejo es conocida por todos. Especialmente debido a su paso por el Real Madrid, donde logró grandes títulos como dos Champions League. Sin embargo, en lo que a su vida personal respecta, pocos saben que guarda un lazo especial con una pequeña localidad turolense.

Orígenes

Jesús Vallejo Lázaro, nacido el 5 de enero del 1997 en Zaragoza, pasaría gran parte de su infancia en la capital aragonesa.

Su primer equipo será el de su colegio, el Enrique de Ossó (ubicado en el barrio Delicias), pasando más tarde por el Oliver, y acabando en la cantera del Real Zaragoza. El resto, como se suele decir, es historia.

Sin embargo, no es en Zaragoza donde dio sus primeros balonazos. Sería en Loscos, el pueblo de su madre. Un pequeño municipio perteneciente a la Comarca del Jiloca y que cuenta únicamente con 121 habitantes, según el INE.

"Aprendí a jugar al fútbol en el pabellón de Loscos y ahora lleva mi nombre", afirma Vallejo en escaparural.com.

En dicha localidad aprendió a correr, a competir y a convivir con sus amigos, siendo Loscos el mejor destino de verano posible: "En cuanto terminábamos el colegio nos íbamos allí, desde finales de junio hasta principios de septiembre", recordaba el futbolista en dicho portal.

Así es Loscos

Más allá de su relación con el futbolista, Loscos es uno de esos pueblos que merece la pena conocer y poner en valor.

Por desgracia, como tantos pueblos hermanos de Teruel, está azotado por la despoblación, pasando de 580 vecinos en el año 1970, a tan solo 121 en la actualidad.

En lo que a patrimonio se refiere, la protagonista indiscutible es la Iglesia de San Andrés, un edificio barroco del s. XVIII erigido en mampostería. Aunque el municipio también cuenta con varias ermitas, como la de San Roque o Santa Águeda.

Para los más aventureros, hay gran cantidad de rutas para hacer de senderismo, salidas en bici o simplemente para disfrutar de sus paisajes.

Asimismo, aprovechar la escapada para visitar algunos pueblos de alrededor es todo un acierto, pudiendo descubrir también localidades como Anento, a media hora de Loscos y considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.