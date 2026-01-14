Cierra definitivamente una tienda de moda en un barrio de Zaragoza: "La atención era excelente"

El barrio del Actur ha perdido recientemente una de sus tiendas más conocidas. Se trata de un local de ropa, Moda Viva, ubicado en la calle Pablo Ruiz Picasso, 35-27, con una extensa trayectoria.

Cada final de año lleva consigo algunas despedidas. Ya sea cambios de hábitos, de mentalidad o incluso, decir adiós a un negocio. Sea por jubilación o por otras decisiones, en estas fechas son muchos los locales que cierran o se traspasan.

Así ha ocurrido con la tienda Moda Viva, con prendas tanto para hombre como para mujer, que puso fin a su camino el pasado miércoles 24 de diciembre.

Semanas antes ya se podía observar en su escaparate el cartel de liquidación por cierre y la fecha de su último día, Nochebuena. Así pues, a día de hoy, el local por el que tantas personas han pasado, ya no tiene actividad.

No obstante, en la capital aragonesa hay otro establecimiento en otra ubicación, en la avenida de Madrid, 124, Moda Viva Mujer, donde continúan las ventas. De hecho, un cartel así lo indica en la puerta de la tienda del Actur.

Aun así, el cierre de la tienda física supone una noticia triste para el barrio y el reflejo de que el comercio local va perdiendo cada vez más terreno ante las grandes cadenas o las compras online.

En Moda Viva se podía encontrar un asesoramiento personalizado, en un amplio espectro de tallas (de la 38 a la 66). Además, se ha ido adaptando a los cambios de tendencias y al paso del tiempo. Incluso, cuando llegó la pandemia del coronavirus, incluyeron en su oferta mascarillas estampadas y muy originales.

A pesar de su larga trayectoria, de casi 15 años, no cuenta con numerosas reseñas en Google. Entre ellas, destacan la atención y asesoramiento, aunque también hay comentarios negativos sobre los pedidos y el precio.

En concreto, una usuaria, Ana Lucas, asegura que su marido compraba casi todo allí y destaca esa "atención excelente".

Liquidación Ikks

Por otra parte, cabe destacar que en el centro de Zaragoza, en la calle San Ignacio de Loyola, 1, hace unas semanas se anunció el cierre de la tienda de moda Ikks, franquicia de la cadena francesa con más de 30 años de trayectoria.

Así pues, se encuentra en liquidación y se debe a que la firma ha entrado en concurso de acreedores y son varios los locales que bajarán la persiana en nuestro país.