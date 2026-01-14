El bar de Zaragoza con más de 30 años que triunfa con sus bocadillos XXL: "Utilizan una barra de pan entera"

Si hay algo que nos encanta es un buen bocadillo. Pan crujiente por fuera y bien relleno por dentro. En Zaragoza hay muchos bares que ofrecen bocadillos grandes y baratos.

Especialmente conocidos son los de la zona universitaria, donde los cientos de universitarios se reúnen al mediodía; no obstante, en el barrio San Gregorio encontramos un restaurante que triunfa con sus opciones XXL.

Hablamos del local con el mismo nombre del barrio, Restaurante San Gregorio. Tiene más de 30 años y por 9 euros tienes una barra de pan entera y bien rellena de bocadillo.

El influencer zaragozano conocido como @rutafatnes estuvo por ahí hace unos días y no dudó en hacer un video con los tamaños de los bocadillos y raciones.

"El restaurante es súper mítico, lleva más de 30 años abierto y si ha durado tanto será por algo", comienza explicando el creador de contenido.

En su visita al San Gregorio, pide un bocadillo de lomo y una ración de nachos "que pesan como 1 kilo" con huevos y bacon.

"Hacen unos bocadillos y raciones descomunales", asegura. Después de mostrar a la cámara sus opciones, le hinca el diente.

"Utilizan una barra de pan entera. Por solo 9 pavos y tiene la nevera entera: lomo, queso, huevo, pimiento, tomate y mayonesa...¡Flipa!", celebra el zaragozano.

En la carta aparece una gran variedad de bocadillos y todos por el mismo precio. Además el restaurante cuenta con un menú diario para aquellos a los que "no les va mucho el pan"

Bar San Gregorio

La buena opinión del influencer sobre el bar-restaurante no es única. En Google se acumulan cientos de reseñas en su ficha y la nota que tiene es de 4,1 sobre 5.

Hace unos meses visitó el local Pepa y dejó una reseña positiva: "Si quieres algo informal pero bueno está muy bien. Si era capaz échale bemoles a sus bocatas XXL. Bien rellenos y contundentes. Ambiente distendido y buenos precios".

Restaurante San Gregorio, Zaragoza. Google Maps

Pedro celebró un cumpleaños en el local y les sobró comida: "Estuvimos cenando un grupo bastante grande entre semana para celebrar el cumpleaños de un familiar. Pizzas bastante grandes y sabrosas, puedes pedirte 1 para compartir y quedarais saciados. Si la camarera nos hubiese avisado, hubiéramos pedido menos cantidad, acabó sobrando y nos las llevamos", comenta.

En el cartel que tiene el restaurante en el exterior se anuncia que se prepara tanto bocadillos como menú para llevar, por lo que si vas con prisa o prefieres recogerlo y comer en casa, también es posible.