El mundo del fútbol se llevó ayer las manos a la cabeza cuando se anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

El club no ha tardado en anunciar que el nuevo míster es Álvaro Arbeloa. Si este cambio es acertado o no, es un debate que no nos toca a nosotros abordar.

Arbeloa nació en 1983 en Salamanca, pero de muy pequeño la familia se mudó a Zaragoza, donde vivió su infancia, su juventud y tuvo su primer contacto con el balón.

Tras la final de la supernova, las riendas del equipo merengue, subiendo del filial, al que deja en puestos de playoff a Segunda División, está el aragonés.

Salmantino de nacimiento, pero aragonés de corazón y de formación. Empezó a jugar en las categorías inferiores del Real Zaragoza, hasta que en juvenil le fichó la entidad madrileña para la temporada 2001-02.

Álvaro Arbeloa Real Madrid

Incluso disputó un partido con la selección de Aragón el 28 de diciembre de 2006 contra Chile en el estadio de La Romareda.

Y para que se note el aprecio de la ciudad que lo vio crecer, fue pregonero de las Fiestas del Pilar en el 2010, año en el que se proclamó campeón del mundo con la selección española.

Colegio de Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, exfutbolista internacional español y recientemente nombrado entrenador del Real Madrid, estudió en el Colegio del Salvador, también conocido como Jesuitas Zaragoza, un colegio concertado y católico de la Compañía de Jesús ubicado en el barrio de Romareda.

Este centro ofrece educación desde infantil hasta bachillerato, contribuyendo a la formación integral de sus alumnos en valores, conocimiento y compromiso social.

Colegio Jesuitas de Zaragoza.

Fundado en 1879 por la orden jesuita, el Colegio del Salvador representa una de las instituciones educativas más longevas de Zaragoza, con más de 400 años dedicados a la enseñanza en la ciudad.

Su tradición educativa se combina con una constante apuesta por la innovación pedagógica y la atención personalizada al alumnado.

"Unas magníficas instalaciones, una cualificada y laureada plantilla docente y una atrevida apuesta por la innovación educativa y por la atención a la individualidad, han hecho que el colegio de Jesuitas de Zaragoza lleve siete años situándose entre los diez mejores de España", señalan en la propia web del centro.

El colegio, basado en la espiritualidad ignaciana, promueve el desarrollo de personas equilibradas, competentes, compasivas y comprometidas con la sociedad, fomentando el pensamiento crítico y la competencia intelectual, junto a la formación humana y valores cristianos.