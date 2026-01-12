De tener más de 100 habitantes a desaparecer: el pueblo abandonado de Aragón entre los más impresionantes de España

Vistas de Búbal, uno de los pueblos abandonados más increíbles de Aragón redescuelasaragon

La prestigiosa revista Condé Nast Traveler ha realizado una lista en la que señala 12 de los pueblos abandonados más impresionantes de España, en la que por desgracia, figuran varios representantes de Aragón.

Una de las historias más duras puede ser la de Búbal. Un pueblecito pirenaico, de esos que parecen sacados de una postal, que quedó inundado por el agua prácticamente en su totalidad.

"Como tantos otros, quedó despoblado por la construcción de un pantano", escribe la prestigiosa revista.

De más de 107 vecinos a desaparecer

En los años 30 llegó a contar con 107 vecinos, una cifra que ya había descendido a 91 en la década de los 50, quedando definitivamente abandonado en 1970.

Su final llegó a raíz de una expropiación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con el objeto de construir un embalse, cuyas obras comenzaron en 1968 y anegaron rápidamente las tierras bajas, aun existiendo algún vecino en la parte alta del pueblo. Aunque ya mínimamente.

A los pocos años de la expropiación, el pueblo ya iba dando avisos sobre su avanzado estado de deterioro. Con las casas aún en pie, pero los tejados y las infraestructuras al borde del colapso.

Reconstrucción

Su futuro dio un giro de 180 grados en el año 1984, cuando Búbal fue seleccionado para participar en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados junto a Granadilla (en Cáceres) y Umbralejo (en Guadalajara).

Desde entonces, el pueblo inició una segunda vida ligada a la educación, teniendo como principal objetivo acercar el mundo rural a jóvenes.

Hoy, gran parte del casco alto ha sido reconstruido respetando la imagen que tenía antes de la expropiación y se ha consolidado como símbolo de la despoblación rural y de las posibilidades de recuperación cuando existe voluntad social y, sobre todo, institucional.

"Las obras rehabilitaron casi toda esta zona, incluida la iglesia parroquial de San Martín (siglo XVIII), y en la actualidad se utiliza como enclave educativo para diversos proyectos con estudiantes, como Volver a Búbal, audiolibro que narra la historia del pueblo a través de un cuento y diez canciones", explica Conde Nast Traveler.

Otros de los pueblos abandonados más impresionantes

Parece que esta lista está hecha únicamente para Belchite Viejo. El municipio zaragozano que fue devastado en la Guerra Civil española y en el que todavía pueden verse restos de grandes monumentos de entonces, como la iglesia de San Martín. Condé Nast lo tiene claro al respecto: "es seguramente el pueblo abandonado más popular de nuestro país", señala.

A dos horas y veinte en coche desde Zaragoza, en la frontera con Navarra, se encuentra Escó (Huesca). Un pueblo abandonado por la falta de empleo y la dificultad para cultivar los campos de la zona, anegada por el embalse de Yesa en los 60.

A día de hoy, pese a la belleza que puede verse al aproximarse al pueblo, solo es testigo del silencio, calles desiertas y de las casas cada vez más mermadas por el paso del tiempo.

Finalmente, otro de los pueblos abandonados más impresionantes de España ha resultado ser Jánovas, también en la provincia de Huesca. Otro testigo de los daños colaterales que tuvo la construcción de un embalse, cuyo proyecto supuso la expropiación de más de 150 familias y la destrucción de sus casas y campos. Aunque aquella presa nunca llegó a materializarse.

Tras décadas de luchas judiciales, el proyecto fue abandonado, y los descendientes de aquellos janovenses iniciaron un proceso de rehabilitación del pueblo, devolviéndolo vida y memoria histórica.