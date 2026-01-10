Mohamed y Younes abren un nuevo restaurante en Zaragoza: "Tenemos tacos gigantes de casi medio metro de largo"

La idea de que los tacos son mexicanos empieza a desdibujarse. Younes y Mohamed han abierto un restaurante en Zaragoza de tacos franceses.

El nuevo local está en el barrio de las Delicias, y en menos de un mes han causado furor entre los jóvenes poniendo de moda esta nueva propuesta.

“He trabajado un par de años en Francia, y allí lo de los tacos es muy común y tiene mucho éxito”, explica Mohamed a El Español de Aragón.

El taco mexicano es una torta de maíz rellena de ingredientes frescos y salsas, servido abierto; mientras que el taco francés es una mezcla de burrito y kebab.

“Al volver a España y no ver este tipo de locales, empecé a pensar en montar algo así; además, aunque es comida rápida, es saludable y rica en proteína”, afirma Mohamed.

Mohamed y Younes en la puerta de su local. E.E

Los tacos franceses son una tortilla de trigo grande y cuadrada rellena de carne, patatas fritas, queso y salsas cremosas, todo envuelto y prensado a la plancha hasta quedar crujiente, siendo un producto de comida rápida sin mucha relación con el taco mexicano.

No obstante, como los mexicanos, estos tacos franceses tienen sus salsas y sus variedades.

“Antes de abrir, estuvimos unos 15 días haciendo pruebas de combinaciones y elaborando nuestra propia salsa característica. Varios amigos pasaban por el local para probar los tacos a los que les íbamos poniendo nombres, y finalmente abrimos en diciembre”, relata el joven emprendedor.

El taco más barato ronda los 6 euros, y según el tamaño y los ingredientes que se quieran añadir va aumentando. "Tenemos tacos gigantes de casi medio metro de largo", destaca Mohamed.

Montar un negocio de la nada es complicado y requiere esfuerzo y dinero; sin embargo, Mohamed y Younes no se lo pensaron mucho.

La idea fue surgiendo poco a poco, hablando y hablando “hasta que encontramos un local y nos lanzamos”.

“Cogimos nuestros ahorros personales y también contamos con ayuda familiar. Para ahorrar costes, yo mismo me encargué de hacer la reforma del local durante tres meses”, relata Mohamed.

Hubo tareas de construcción, que eran nuevas para él pero no tuvo problema en “aprender sobre la marcha”.

Una buena idea y muchas ganas de trabajar han dado como resultado Lokostacos. “La voz se ha corrido rápido, además vino un famoso y ya viene gente incluso de otros pueblos”, aseguran entusiasmados.

El local, en calle Italia, 21, junto a la plaza Roma del barrio Delicias, cuenta con espacio para unas 20 personas. El restaurante además cuenta con la opción de Delivery para pedir para llevar.