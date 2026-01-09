Ya es oficial: el Ayuntamiento de Zaragoza habilita una opción para viajar gratis en bus y tranvía

Este 2026 Zaragoza mantiene estables las tarifas de transporte en bus y tranvía, incluida la opción de viajes gratis para menores de 14 años.

La movilidad en transporte público en la ciudad es altamente demandada por las familias, y contar con este descuento supone una gran ventaja. Eso sí, para obtener los viajes gratis hay que actualizar el abono infantil o la tarjeta ciudadana.

Actualizar los viajes gratis es bastante sencillo y ágil. Se puede hacer en las oficinas de Avanza del centro comercial El Caracol, o desde cualquier parquímetro de zona azul o naranja.

El Abono Infantil 8-14 es específico de Avanza y se puede conseguir en sus oficinas de El Caracol, aportando DNI, pasaporte o NIE; fotocopia del Libro de Familia o del Registro Civil; y una foto de carnet.

Esta medida va dirigida a los menores de hasta 15 años no cumplidos; es decir, los jóvenes de 14 años pueden usarlo hasta el día que cumplan 15.

Transporte público en Zaragoza

El pasado 30 de diciembre, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó las tarifas del transporte público para este 2026.

Se mantiene la bonificación del 40% para usuarios generales, la gratuidad de los usuarios infantiles hasta 14 años, y los jóvenes hasta 29 años con Carnet Joven viajarán con un 50% del precio bonificado.

A esto se suma como novedad, la bonificación a personas con discapacidad del 33% o superior, que pasarán a tener los mismos precios que los abonos para familias numerosas.

El billete sencillo para el resto de ciudadanos tiene un precio de 1,70 euros.

Tarifas transporte público Zaragoza 2026. Ayuntamiento de Zaragoza

Aplicando tan solo el 3,1% correspondiente al incremento del IPC, los precios para el usuario general se mantendrán estables con 0,55 euros por viaje si se hace con Tarjeta Bus, un céntimo más que este 2025.

También contarán con bonificaciones los abonos de mes, trimestre y anual.

Se mantienen por tanto las ayudas estatales al transporte, a las que se acoge Zaragoza, pero en las que se debe presentar una declaración responsable que acredite la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en activo.

El autobús urbano completó en 2025 (con datos provisionales pendientes de pequeños ajustes) con casi 98 millones de validaciones: 97.909.139. Esto supone 3.568.903 usos más que el año anterior, lo que se traduce en un incremento del 3,8%.

El tranvía, por su parte, también incrementa sus usos con 738.770 validaciones más que el año anterior, un 2,4%. En total se produjeron 31.460.503 validaciones en 2025 frente a las 30.721.733 del año anterior.