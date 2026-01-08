Carolina, sevillana que estudia en Zaragoza: "Preferiría menos vacaciones en verano y hacer los exámenes antes de Navidad"

Ya se han acabado las vacaciones navideñas y miles de estudiantes vuelven este 8 de enero a las aulas.

Colegios y universidades abren sus puertas para recibir a los alumnos aragoneses, a los que en muchos casos, estos días les "han sabido a poco".

Carolina está en su último curso de medicina en la Universidad de Zaragoza; es sevillana y cree que "tener los exámenes después de Navidad es una faena".

El periodo de exámenes del primer trimestre de la Unizar, comienza este jueves y se alarga hasta el 17 de enero. Lo que implica unas vacaciones entre libros y apuntes.

Tener que estudiar durante las navidades no es algo nuevo; no obstante, algunos estudiantes proponen que las pruebas se realicen antes, para poder disfrutar de la familia en estas fechas tan señaladas.

"Preferiría menos vacaciones en verano y empezar la uni el 1 de septiembre, así podríamos hacer los exámenes antes de Navidad", explica la estudiante de medicina.

Carolina estudia en Zaragoza, pero es sevillana, por lo que durante el curso no está con su familia y solo en periodos festivos más o menos largos "le renta bajar para estar en su casa" varios días con los suyos.

"En Navarra creo que terminan los exámenes el 19 de diciembre, aquí podrían hacer lo mismo", propone la universitaria.

María, de Teruel está más cerca de Zaragoza, pero comparte la misma opinión que Carolina. "Vuelves y lo primero son los exámenes. Además, después de terminar se retoman las clases directamente sin días de descanso", critica.

Carolina estudiando. E.E

La turolense está en primer año de filología inglesa y, aunque ve con buenos ojos el adelanto de los exámenes para poder "disfrutar de verdad de la Navidad", considera que los parciales eliminatorios son una ventaja.

"Tengo asignaturas que si apruebas los parciales, que son antes de Navidad, no hace falta que hagas el final, así que en enero no tienes ese examen", explica.

La unificación en el calendario e incluso en las materias de las mismas carreras universitarias entre comunidades autónomas es un debate que se ha abordado en varias ocasiones, pero no ha terminado de materializarse.

Tanto Carolina como María proponen adelantar las evaluaciones a diciembre para evitar el agotamiento físico y mental que supone comenzar el segundo cuatrimestre sin "una pausa real".

Ambas coinciden en la necesidad de una mejor organización de los horarios para priorizar el bienestar del alumnado.

Horario bibliotecas

El horario de las bibliotecas municipales de Zaragoza es otro asunto que genera alguna que otra queja entre los estudiantes.

A los alumnos de fuera, durante la Navidad, no les afecta porque están fuera. "Además yo suelo estudiar en las aulas de mi Colegio Mayor y no suelo ir a la biblioteca", reconoce Carolina.

No obstante, algunos zaragozanos sí que aprovechan las bibliotecas municipales para estudiar durante la época de exámenes.

El horario habitual en la mayoría de los espacios es de lunes a viernes es de 9.00 a 21.00. En Navidad se mantiene con algunas excepciones.

Los festivos del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero estuvieron cerradas y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el horario fue solo por la mañana. El resto de días han mantenido sus puertas abiertas.

"Yo creo que deberían ampliar el horario a horario nocturno ahora en enero, como el que hay en mayo y junio en algunas bibliotecas", propone Ana que estudia Psicología.

"Ahora, por lo menos a la que voy yo que es la de matadero, cierran en el horario normal. Yo no puedo estudiar en casa y si amplían el horario de por la tarde y por la noche podría rendir más horas y también al ver a más gente estudiando como yo, me motiva", explica la zaragozana.

Desde hace un par de años, el Ayuntamiento de Zaragoza activa el horario nocturno en algunas bibliotecas durante el periodo de exámenes finales en junio y julio.

Este abarca de lunes a viernes hasta las 2.00 de la madrugada para facilitar el estudio nocturno; de 14.00 a 20.00 horas los sábados, y de 9.30 a 20.00 los domingos.