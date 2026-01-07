Es muy turístico y se come de maravilla en este pueblo medieval de Aragón: "Excelente en todos los sentidos"

Pueblos turísticos en Aragón tenemos muchos y todos preciosos. Eso de ir a Bali o a Finlandia para descubrir paisajes hermosos no tiene ningún sentido si conoces esta comunidad.

Huesca, Zaragoza y Teruel, esconden pueblos medievales con muchísimo encanto. No solo belleza natural e histórica, también nos maravillan con su gastronomía.

"Tripita llena, corazón contento", dice una frase hecha, y Aínsa sabe muy bien cómo enamorarnos.

El conocido pueblo medieval oscense suele ser parada obligada para muchos viajeros.

Ya sea para una breve escapada de dos días, o para una estancia veraniega más larga y disfrutar de excursiones por la naturaleza, y paseos por sus calles medievales.

No obstante, los restaurantes de la pequeña localidad merecen una mención aparte. No me extrañaría saber de turistas que han ido a la zona exclusivamente atraídos por su gastronomía.

Publicaciones como National Geographic han incluido Aínsa entre los pueblos de Huesca donde mejor se come y es que aquí se cuece algo mucho más que pintxos y brasa.

Restaurantes en Aínsa

Bares, hostales y restaurantes se dan la mano en Aínsa para ofrecer una atención de calidad y un producto de 'primerísima' mano.

"No lo conocíamos y fue una sorpresa muy agradable", comenta un usuario sobre Casa Falceto. "Excelente en todos los sentidos", comenta otro sobre el restaurante Callizo.

Un plato de arroz de Casa Alfonso, Aínsa. Casa Alfonso

Tanto en TripAdvisor como en las reseñas de Google se acumulan comentarios sobre las experiencias de los miles de turistas que van a la zona cada año.

En su mayoría los comentarios son positivos, aunque también hay alguna que otra puntuación baja. Evidentemente, las opiniones en internet, son solo opiniones y lo mejor es acudir uno mismo para formarse su propia valoración.