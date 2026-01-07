Es muy turístico y se come de maravilla en este pueblo medieval de Aragón: "Excelente en todos los sentidos"
Este pueblo tiene unos 2.000 habitantes censados, pero en invierno los vecinos se reducen a la mitad.
Pueblos turísticos en Aragón tenemos muchos y todos preciosos. Eso de ir a Bali o a Finlandia para descubrir paisajes hermosos no tiene ningún sentido si conoces esta comunidad.
Huesca, Zaragoza y Teruel, esconden pueblos medievales con muchísimo encanto. No solo belleza natural e histórica, también nos maravillan con su gastronomía.
"Tripita llena, corazón contento", dice una frase hecha, y Aínsa sabe muy bien cómo enamorarnos.
El conocido pueblo medieval oscense suele ser parada obligada para muchos viajeros.
Ya sea para una breve escapada de dos días, o para una estancia veraniega más larga y disfrutar de excursiones por la naturaleza, y paseos por sus calles medievales.
No obstante, los restaurantes de la pequeña localidad merecen una mención aparte. No me extrañaría saber de turistas que han ido a la zona exclusivamente atraídos por su gastronomía.
Publicaciones como National Geographic han incluido Aínsa entre los pueblos de Huesca donde mejor se come y es que aquí se cuece algo mucho más que pintxos y brasa.
Restaurantes en Aínsa
Bares, hostales y restaurantes se dan la mano en Aínsa para ofrecer una atención de calidad y un producto de 'primerísima' mano.
"No lo conocíamos y fue una sorpresa muy agradable", comenta un usuario sobre Casa Falceto. "Excelente en todos los sentidos", comenta otro sobre el restaurante Callizo.
Tanto en TripAdvisor como en las reseñas de Google se acumulan comentarios sobre las experiencias de los miles de turistas que van a la zona cada año.
En su mayoría los comentarios son positivos, aunque también hay alguna que otra puntuación baja. Evidentemente, las opiniones en internet, son solo opiniones y lo mejor es acudir uno mismo para formarse su propia valoración.
Callizo: Situado en la emblemática Plaza Mayor de Aínsa, Callizo representa la oferta gastronómica de más alto nivel del Sobrarbe. Es un restaurante de cocina contemporánea española que ha recibido reconocimientos como la inclusión en la guía Michelin y menciones en medios especializados por su propuesta creativa y técnica, así como por su selección de productos locales y de temporada. Los comensales destacan la experiencia sensorial completa y la profesionalidad del servicio.
Casa Alfonso: Con una ubicación privilegiada en la Plaza Mayor, Casa Alfonso es una de las propuestas más consolidadas de Aínsa para quien busca cocina tradicional con un toque personal. Su carta mediterránea y española se basa en productos de la zona y en técnicas clásicas, con especial atención a carnes del Pirineo y platos de temporada.
Restaurante Sanchez: Este establecimiento ofrece una cocina mediterránea y europea de carácter accesible, con platos bien ejecutados y raciones generosas que suelen ser bien valoradas por quienes lo visitan. Su buena relación calidad-precio y el ambiente relajado lo convierten en una opción habitual para comidas informales o almuerzos en familia.
Ordesa 88: Es una propuesta versátil y popular entre visitantes de Aínsa. Con una oferta que mezcla cocina mediterránea y española con opciones más informales como parrilla y pizzas, ha sido destacada en listados de restaurantes bien valorados por su calidad consistente y precios moderados. Es especialmente apreciada por quienes buscan una comida completa sin formalismos, con porciones generosas y una carta variada