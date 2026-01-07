Así es el pequeño pueblo de la suerte de Aragón: más de 15 millones de euros en premios de lotería

'Desafortunado en el juego, afortunado en el amor', se dicen mucho aquellos que juegan a la lotería y se quedan sin premio.

Una frase que en este pequeño pueblo de Huesca no se escucha desde hace años. 'La Marmota de la Suerte' lleva repartiendo dinero desde 2002.

Se trata de un estanco-tienda de Benasque con más de 50 años de historia en el que se vende, entre una gran variedad de productos de papelería, décimos de Lotería agraciados.

"El 12 de enero de 2002, La Marmota de la Suerte con María Jesús Porté al frente, dio su primer gran golpe de fortuna al repartir más de 13 millones de euros", relatan en el blog del estanco.

En aquel momento fue el tercer premio más importante que repartió la Lotería Primitiva en toda su historia por su cuantía y el primero en la provincia de Huesca. Además, fue el primero que se dio en euros.

La Marmota de la Suerte, Benasque.

Desde entonces, el estanco ha sido sinónimo de suerte, entregando varios premios a lo largo de los años, incluyendo premios importantes de la Lotería de Navidad.

Desde aquel primer golpe, en estos 24 años el estanco del pequeño pueblo aragonés ha repartido más de 15 millones de euros en premios de lotería.

Estos han sido los últimos:

1º Premio Sorteo Niño 2026

3º y 5º Premio Navidad 2025



Bonoloto 2025: 1.5 millones de euros

5º Premio Navidad 2024

2º y 5º Premio Navidad 2023

Benasque: pueblo con suerte

Con este panorama, puede decirse que Benasque es el pueblo de la suerte de Aragón.

Hace poco visitó la localidad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa de Urquijo. No dudaron en calificar la escapada como "la mejor desconexión del año"; y es que este pueblo, aparte de suerte, tiene otros muchos encantos.

Con unos 2.000 habitantes, Benasque es considerado uno de los corazones del Pirineo aragonés.

Situado a los pies del macizo de la Maladeta, es la puerta de entrada al parque natural Posets-Maladeta, donde se alza el Aneto, el pico más alto de los Pirineos.

Benasque, el valle encantado Javier García Blanco

El entorno natural es perfecto para excursiones en cualquier época del año. Pero si no somos muy montañeros, el mismo pueblo ofrece un plan perfecto.

Benasque es un pueblo que mantiene viva la esencia de la vida montañesa, con casas de piedra y tejados de pizarra.

Las viviendas siguen el estilo montañés típico del Valle de Benasque. Muchas casas tienen nombre propio. Las calles empedradas invitan a caminar sin rumbo y llenarse de paz. El ambiente rural apenas cambia con los años.

La plaza del Ayuntamiento concentra parte del patrimonio local, allí se encuentra la Iglesia de Santa María la Mayor. El templo tiene origen románico.

El interior esconde coloridas pinturas a modo de retablo. Las imágenes sorprenden por su viveza. El conjunto artístico contrasta con la sobriedad exterior.

La plaza resulta un punto perfecto para descansar y tomarse algo en uno de sus bares. El paseo por el centro histórico conduce hasta el Palacio de los Condes de Ribagorza. El edificio tiene inspiración renacentista. El palacio es una joya arquitectónica.

El espacio alberga un centro cultural y exposiciones temporales y la visita suele estar abierta al público. Cerca del palacio se encuentra el puente medieval y un paseo fluvial junto al río.

Calles empedradas, riqueza histórica, naturaleza y suerte. Evidentemente, en el paseo no puede faltar una parada en la calle Mayor, 17; en La Marmota de la Suerte para comprar un décimo. ¡Quién sabe!