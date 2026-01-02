Exterior del restaurante Rausan

Exterior del restaurante Rausan TripAdvisor

Vivir

Es cero turístico, pero los camioneros se desvían en este restaurante de Zaragoza: "Menú del día barato y abundante"

Es una parada habitual en miles de viajeros que pasan por la capital aragonesa. Acumula más de 10.000 reseñas y 4 estrellas de valoración.

Te puede interesar: Pepe, hostelero con 50 años de experiencia, cierra su bar en Zaragoza: "Lo abrió mi madre y me da mucha pena"

Zaragoza
Publicada

Si hablamos de restaurantes de carretera en Aragón que sean una institución, seguro que se nos viene a la cabeza destinos como El Navarro o el Area 280 de Calatorao.

Son establecimientos más que conocidos por los viajeros de la A-2, sin embargo, como se suele decir, para comer bien, basta con fijarse cuáles son los lugares que tienen mayor cantidad de camiones aparcados.

En este sentido, el restaurante Rausan, ubicado a la entrada de Zaragoza por la N-II (a la altura de Alfajarín), se ha convertido en un auténtico emblema para aquellos que pasan un sinfín de horas encerrados en el camión.

Un plato de ternasco y el chef Javier Robles.

Así es el restaurante Rausan

El menú del día del Rausan, bajo constante actualización, apuesta por una cocina de las de 'toda la vida', casera y pensada para el comensal habitual. Primeros clásicos como cremas, potajes, verduras y pasta conviven con segundos contundentes de carne y pescado, siempre acompañados de guarniciones, agua y vino de la casa. Todo ello a un precio cerrado y competitivo de 16,50 euros.

Asimismo, también presenta opciones de menú más selectas como el menú Rausan (25 euros), con carpaccio de pulpo, rabo de toro y jarrete de ternasco, o el especial (32 euros), el cual tiene sus guiños a Aragón con productos como las borrajas o el ternasco asado.

Carina y su hija, con productos de la tienda.

En lo que a la carta se refiere, el Rausan también eleva el listón con una selección más amplia de entrantes, donde destacan las ensaladas elaboradas, los espárragos o el jamón ibérico.

Por otro lado, en el apartado de carnes y pescados vuelve a brillar el producto aragonés, con especial atención al ternasco, la ternera y los guisos tradicionales como el rabo de toro, junto a pescados cocinados al estilo Orio.

Opiniones

Toda esta variedad de platos, sumada a una excelente ubicación a escasos minutos de Zaragoza, se traduce en más de 10.000 reseñas de clientes, con una media de 4 sobre 5 en Google.

Javier Floristán, Socio fundador

Entre ellas, destacan opiniones como la de Zuri, camionero que asegura parar siempre que pasa por la zona. "Comida muy rica, menú del día barato y buena cantidad", señala en una opinión de Google.

Siguiendo la misma tónica, el influencer y camionero Gonzalo (@gondasann en Instagram) decidió parar en este establecimiento y comprobar su fama de primera mano. Pidiendo, nada menos, que dos menús de 16,50 cada uno.

Asimismo, igual que hay múltiples opiniones aplaudiendo la ubicación y la cantidad de comida, hay quienes son más escépticos con el trato, la aglomeración o la calidad de sus platos.

Sin embargo, lo que queda claro es que este restaurante de Alfajarín, el cual cuenta con zona de cafetería y habitaciones de hotel, es una parada obligada para cientos de camioneros que entran y salen de Zaragoza.