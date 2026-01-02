Es cero turístico, pero los camioneros se desvían en este restaurante de Zaragoza: "Menú del día barato y abundante"

Si hablamos de restaurantes de carretera en Aragón que sean una institución, seguro que se nos viene a la cabeza destinos como El Navarro o el Area 280 de Calatorao.

Son establecimientos más que conocidos por los viajeros de la A-2, sin embargo, como se suele decir, para comer bien, basta con fijarse cuáles son los lugares que tienen mayor cantidad de camiones aparcados.

En este sentido, el restaurante Rausan, ubicado a la entrada de Zaragoza por la N-II (a la altura de Alfajarín), se ha convertido en un auténtico emblema para aquellos que pasan un sinfín de horas encerrados en el camión.

Así es el restaurante Rausan

El menú del día del Rausan, bajo constante actualización, apuesta por una cocina de las de 'toda la vida', casera y pensada para el comensal habitual. Primeros clásicos como cremas, potajes, verduras y pasta conviven con segundos contundentes de carne y pescado, siempre acompañados de guarniciones, agua y vino de la casa. Todo ello a un precio cerrado y competitivo de 16,50 euros.

Asimismo, también presenta opciones de menú más selectas como el menú Rausan (25 euros), con carpaccio de pulpo, rabo de toro y jarrete de ternasco, o el especial (32 euros), el cual tiene sus guiños a Aragón con productos como las borrajas o el ternasco asado.

En lo que a la carta se refiere, el Rausan también eleva el listón con una selección más amplia de entrantes, donde destacan las ensaladas elaboradas, los espárragos o el jamón ibérico.

Por otro lado, en el apartado de carnes y pescados vuelve a brillar el producto aragonés, con especial atención al ternasco, la ternera y los guisos tradicionales como el rabo de toro, junto a pescados cocinados al estilo Orio.

Opiniones

Toda esta variedad de platos, sumada a una excelente ubicación a escasos minutos de Zaragoza, se traduce en más de 10.000 reseñas de clientes, con una media de 4 sobre 5 en Google.

Entre ellas, destacan opiniones como la de Zuri, camionero que asegura parar siempre que pasa por la zona. "Comida muy rica, menú del día barato y buena cantidad", señala en una opinión de Google.

Siguiendo la misma tónica, el influencer y camionero Gonzalo (@gondasann en Instagram) decidió parar en este establecimiento y comprobar su fama de primera mano. Pidiendo, nada menos, que dos menús de 16,50 cada uno.

Asimismo, igual que hay múltiples opiniones aplaudiendo la ubicación y la cantidad de comida, hay quienes son más escépticos con el trato, la aglomeración o la calidad de sus platos.

Sin embargo, lo que queda claro es que este restaurante de Alfajarín, el cual cuenta con zona de cafetería y habitaciones de hotel, es una parada obligada para cientos de camioneros que entran y salen de Zaragoza.