Abre una nueva tienda de una marca con tres locales en Zaragoza: "Tiene 190 metros cuadrados, mejorará el servicio"

Con el inicio del nuevo año, muchos escriben sus propósitos y empiezan a introducir cambios en su vida. Sin duda, el Año Nuevo es sinónimo de transformación, renovación y aire fresco. Lo es para las personas y también para infinidad de negocios y marcas.

Así pues, el inicio del 2026 supone una nueva etapa para algunos negocios, que abren, cierran o se trasladan. Una de las marcas que va a vivir este enero una gran mudanza en Zaragoza es Scoop, una tienda de nutrición y suplementación deportiva con tres locales en la capital aragonesa.

Scoop está instalada en el centro comercial Carrefour del Actur (calle María Zambrano, 71), en el Augusta y en Los Enlaces. Pero quiere seguir consolidando su modelo y crece en la primera ubicación al cambiarse de local. No se va muy lejos, ya que se muda al que tiene justo enfrente, en la parte de abajo del supermercado.

De esta forma, pasa de una tienda con 85 metros cuadrados a una de 190, doblando literalmente su tamaño. Esta ampliación le va a permitir introducir más marcas, una consulta de nutrición y productos textiles, respondiendo a las demandas de los clientes.

Reforma del nuevo local.

Según defiende el CEO de Scoop, Juanma, el local, donde se puede encontrar una amplia gama de suplementos, proteínas, vitaminas y productos especializados en nutrición deportiva, se les quedaba pequeño.

“Antes teníamos dos accesos, cerramos uno para ganar un poco de espacio, pero aun así no llegaba para la marca que queremos meter”, explica. Así podrán tener hueco para la consulta como en Augusta y en Los Enlaces y algo de ropa.

“El objetivo es poder dar mejor servicio a los clientes, poder ofrecer lo que nos pedían, marcas, ropa y algunas novedades que todavía no puedo contar, pero vienen cosas interesantes”, desvela el dueño.

Fachada exterior del nuevo Scoop.

Todavía no hay una fecha concreta para que el nuevo establecimiento vea la luz, y aunque las obras siempre se retrasan, Juanma confía en abrir en la segunda quincena de enero. Por el momento, la otra tienda se mantiene abierta y seguirá así hasta que abra la otra. “No nos gustaría estar cerrados más de un día”, reconoce desde Scoop.

Las expectativas son muy buenas con respecto a esta apertura, pues ya cuentan con su público y confían en que con las novedades, aquel que ve la marca como “cosas para el gimnasio”, consiga cambiar su perspectiva y ver que es una tienda que se aleja de ese estilo.

“Tenemos muchas familias, madres, niños y gente mayor, creo que con el nuevo concepto nos acercamos aún más a todo tipo de público”, añade.