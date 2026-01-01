Arrasa en Zara el abrigo para el frío más bonito de la temporada: en dos colores y por solo 15,99 euros

Dicen que en Zaragoza el verdadero frío llega en enero. Ciertamente, este último mes del año ha sido 'cálido' para lo que se suele vivir en la capital aragonesa.

Por ello, como se prevé un descenso notable en las temperaturas, es importante contar con un buen abrigo. Sin embargo, el refrán de 'ande yo caliente, ríase la gente' no va mucho con nosotras.

Evidentemente, nadie quiere morir de hipotermia, pero el invierno no tiene por qué sacrificar nuestro estilo. La marca insignie de Inditex sabe de lo que hablamos, y para aquellas amantes de la moda que quieren seguir saliendo de casa divinas pero no congelarse, cuenta con un abrigo de paño perfecto.

La prenda de Zara está rebajada un 46%. Aún no han empezado oficialmente las rebajas, pero ya hay algún que otro 'chollo' en la tienda online.

El abrigo en cuestión tenía un precio original de 25,95, y tras el descuento se queda un precio irresistible de 15,99 euros.

Abrigo de Zara

El abrigo soft cruzado promete ser tendencia en lo que resta de invierno. Elegante y cómodo, es perfecto para cualquier situación; ya sea para ir a la oficina un martes, o para ir de copas un viernes por la noche.

La comodidad y el estilo no están reñidos, y Zara lo demuestra una vez más con esta prenda invernal.

Abrigo Soft Cruzado. Ref: 5070/650/807 Zara

El abrigo es corto, por lo que la prenda que utilicemos de parte de abajo deberá ser buena y 'calentita', un pantalón de pana o de terciopelo por ejemplo.

El cuello es de solapa. El bajo recto y tiene un cierre frontal cruzado con botones, que le da cierto aire clásico y chic.

Además la prenda la encontramos disponible en 2 colores: gris antracita y beige claro. Ambos tonos neutros nos permiten jugar con el color en nuestro 'outfit'.

Podemos optar por un 'total black' para un día entresemana, o atrevernos con algo más arcoíris. Eso de ir con tonos oscuros en invierno como el marrón o el granate, está muy bien; pero yo no renuncio a los rosas o amarillos.

Abrigo Soft cruzado. Ref: 5070/650/746 Zara

La composición del abrigo es 100% poliéster reciclado certificado RCS. Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidado de la prenda

Si queremos salirnos del 'fast fashion', la clave está en optar por prendas más clásicas que no se vayan a pasar de moda de una temporada a otra. Y por supuesto, cuidar bien las prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa: