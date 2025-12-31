Grupo Tándem refuerza su liderazgo en Aragón: 9 millones de euros de facturación y 272.497 servicios

Grupo Tándem despide 2025 consolidado como uno de los grandes actores de la restauración aragonesa. El grupo zaragozano cerrará el ejercicio con una facturación superior a los 9 millones de euros y un total de 272.497 servicios prestados a lo largo del año.

Las cifras dimensionan su impacto en la ciudad. El volumen de servicios equivale al 40% de la población de Zaragoza, aunque buena parte corresponde a clientes habituales. Traducido al día a día, el grupo ha servido una media de 746 servicios diarios, uno cada dos minutos durante todo el año.

Para Enrique (Kike) Júlvez, cofundador de Grupo Tándem, 2025 ha sido un ejercicio de afianzamiento. “Ha sido un año de consolidación y de mirar hacia dentro”, explica.

El foco, añade, "ha estado más en fortalecer los proyectos existentes que en abrir nuevos locales sin una visión a largo plazo".

Los datos de consumo confirman, según la compañía, “los cimientos sobre los que se sostiene el grupo”. El café lidera sin discusión. Solo en Nómada se han servido 43.510 cafés, entre cortados y cafés con leche, una cifra que refuerza su papel como punto de encuentro diario.

El menú del día se consolida también como producto clave. En locales como La Bocca y Morrofino, el grupo destaca su apuesta por “una oferta de mediodía accesible, de calidad y generadora de fidelización en el cliente de proximidad laboral”.

En la carta, hay ganadores claros. “Las papas Nómada arrasan con autoridad”, señala la nota, situándose como el producto más vendido del restaurante. Les siguen la “tarta de queso seriamente adictiva” y las croquetas cremosas, emblemas del perfil informal del local.

El canelón Tándem emerge como el plato más transversal del grupo. Está presente “en cuatro de cinco podios”, lo que demuestra, según la empresa, “la solidez de los platos con ADN corporativo”, capaces de funcionar en contextos gastronómicos muy distintos.

Las croquetas, ya sean de jamón o cremosas, son otro fijo. Consiguen el oro en Nativo y la plata en La Bocca y Marengo, consolidándose como “uno de los grandes emblemas de la casa”. La tarta de queso, por su parte, aparece en el podio de cuatro restaurantes.

Entre los datos más llamativos figura el croissant de Morrofino. La nota destaca que alcanza el cuarto puesto de ventas y se convierte en “el único dulce de bollería que se cuela entre los platos más vendidos de carta en todo el grupo”.

Fundado en 2013 por Enrique “Kike” Júlvez y Carlos Vallejo, Grupo Tándem ha construido su crecimiento sobre “un modelo inusual en restauración: escalar manteniendo la identidad diferenciada de cada establecimiento”. Cada local cocina en el propio espacio y adapta su propuesta a su entorno.

“Me gustaría que se hablara de Grupo Tándem como un grupo que ha sabido correr una carrera de fondo, no una de velocidad”, reflexiona Júlvez. “Un grupo que ha crecido con sentido, que ha consolidado sus marcas y que sigue cocinando en cada local, a pesar de la complejidad que eso conlleva”.

Las cifras de 2025, concluye la compañía, “confirman que la fórmula funciona”. Con seis restaurantes en Zaragoza, cerca de 120 empleados y numerosos reconocimientos nacionales, Grupo Tándem refuerza su posición como referente de la hostelería aragonesa.