Este restaurante tiene el ramen que está conquistando Zaragoza: caldo chintan, soja, pollo de corral y panceta ibérica

En Navidad siempre apetece salir a comer o a cenar por ahí. La oferta gastronómica zaragozana es muy variada y toda riquísima, pero si quieres algo especial, tienes que probar sí o sí el nuevo ramen de Ginger Fizz Bar.

El restaurante de la plaza de los sitios no deja de sorprendernos con sus propuestas y este diciembre se ha superado en la cocina japonesa.

Concebido por los chefs Eneko Fernández de Garayalde y Sergio Salcedo en colaboración con el especialista en ramen Pablo Gómez Iglesias (@cocinakaffir), Ginger Fizz Bar refuerza su apuesta gastronómica con la incorporación a su carta de un ramen exclusivo.

La nueva propuesta es un Shoyu Ramen elaborado a partir de un caldo chintan, un fondo japonés claro y refinado que se distingue por su transparencia y la sutileza de sus matices.

Palillos, cucharilla y todos los sentidos despiertos para viajar al país nipón.

Shoyu Ramen de Ginger Fizz Bar.

Cocinado lentamente con pollo de corral y cerdo ibérico, el caldo ofrece un perfil

El conjunto se completa con un aceite aromático de cebolleta china, anís estrellado, jengibre y ajo tostado, encargado de potenciar los aromas y añadir complejidad al plato. Si no se estuviera en un restaurante tan cool seguro que más de uno chupaba el plato.

El ramen se presenta acompañado de maíz asado con mantequilla y miso blanco, shiitakes confitados, tirabeques frescos, huevo marinado en soja y dashi, y chashu de panceta de cerdo ibérico cocinada a baja temperatura.

El resultado es una interpretación contemporánea y técnicamente cuidada de un clásico japonés, pensada tanto para los aficionados al ramen como para quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas.

El sello Ginger Fizz Bar

El local, ubicado en calle de Joaquín Costa en Zaragoza, parte del grupo Verbena, ha logrado posicionarse como un referente en la ciudad, fusionando la excelencia de la cocina japonesa con un ambiente de coctelería ideal para continuar la velada.

Con una cuidada propuesta de interiorismo y un ambiente acogedor, Ginger ha seducido a locales y visitantes con su oferta gastronómica, entre la que destacan su tempura de langostinos “Nobu Style”, el crudo de Lubina, el Katsu Sando de solomillo de ternera gallega , y en sus cócteles, su popular Pisco Sour .

Este local en pleno centro es un punto imprescindible en la escena gastronómica zaragozana, ofreciendo platos que sorprenden tanto por su innovación como por su fidelidad a las raíces culinarias japonesas.

Con este nuevo lanzamiento, el grupo Verbena refuerza su compromiso con la alta cocina y la originalidad.