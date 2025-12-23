El belén a tamaño real más grande de Aragón: de los mejores de España con 100 figuras y 50 años de historia

El belén de la plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

Los aragoneses siempre han dicho que es 'el más grande de España'; sin embargo, para ser sinceros no es el más grande, pero sí de los mejores del país.

Hablamos del Belén de Judea que se monta en plena Plaza del Pilar de Zaragoza todas las navidades desde hace más de 50 años. En concreto, desde 1972.

Recientemente se ha subido un vídeo a redes sociales que lo califica como el más grande de España, y ya acumula varios comentarios desmintiéndolo: "De eso nada, el más grande, más antiguo y más bonito, es el de Vitoria-Gasteiz", afirma una usuaria.

Algunas fuentes afirman que el más grande es el de Xàtiva (Valencia) y otras que depende de lo que se tenga en cuenta, si es el número de figuras o la extensión del recorrido.

Sea como fuere, el belén de la Plaza del Pilar sí que es el más grande de Aragón y merece una visita cada Navidad.

Belén de Judea en Zaragoza

Con más de mil metros cuadrados y figuras de tamaño natural, el Belén de Judea de la Plaza del Pilar no es un nacimiento cualquiera.

Se trata de una cuidada recreación de la Judea bíblica, pensada para que el visitante recorra distintas escenas que explican el origen de la Navidad: el nacimiento de Jesús en el portal de Belén.

Su forma de abanico guía el paseo de manera sencilla y ordenada. El Portal, el Palacio de Herodes o el animado Zoco de Mercaderes forman un conjunto lleno de vida, con cerca de un centenar de figuras que parecen detenidas en el tiempo.

No es de extrañar que el año pasado más de 340.000 personas lo visitaran.

Belén de la plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

La entrada es gratuita y, aunque en algunos momentos del fin de semana se pueda hacer una larga fila, esta va rápida. El recorrido no suele durar más de 6 minutos.

En el paseo por el poblado nos adentramos en Belén, hay soldados romanos, un herrero, dos vecinas hablando, un río con su puente y su noria, el ángel anunciando a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios, los Reyes Magos, y al final la sagrada familia: María, José y el niño Jesús.

Plaza del Pilar en Navidad

Aunque el Belén es uno de los grandes símbolos de estas fechas, la Plaza del Pilar, tiene muchas más propuestas para un plan en familia.

El espacio más emblemático de Zaragoza, acoge cada año numerosas actividades, desde una pista de hielo, toboganes gigantes hasta un mercadillo artesanal.

La plaza del Pilar en Navidad. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El Zaguán del Ayuntamiento vuelve a llenarse de ilusión con el Buzón Real. Allí, la elfa de Noel y la Cartera Real recogerán las cartas de los niños y niñas hasta el 4 de enero por las tardes. (Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre).

Además la Muestra Navideña celebra su decimoquinta edición entre el 29 de noviembre y el 6 de enero, con más de 70 actividades. Hay cuentos, talleres, música, villancicos y teatro para disfrutar en familia.

El Mercadillo Artesano cuenta con cuarenta casetas de artesanía y productos agroalimentarios, situadas entre la Fuente de Goya y la Fuente de la Hispanidad. La mayoría de los productos, casi un 70 %, proceden de artesanos aragoneses.

También está presente el Árbol de los Deseos, donde cualquiera puede colgar sus anhelos para el nuevo año, además del popular tobogán gigante de trineos neumáticos.

Los más pequeños tienen su propio espacio en Dreamland, la ciudad de los sueños. Se trata de un lugar lleno de color y fantasía, situado junto a la Delegación del Gobierno, al que se accede por un gran arco vegetal iluminado con el tradicional muérdago.

Allí se encuentra la Casita de Papá Noel, donde se podrá visitar a Santa Claus, además del carrusel veneciano, el nuevo Snow City y el Expresso Navideño, el tren de la Navidad. En la zona de la Hispanidad, los niños podrán montar en ponis ecológicos, subir a la noria infantil y disfrutar de la pista de patinaje sobre hielo más grande de la ciudad.

La plaza del Pilar es un año más, el lugar perfecto para disfrutar de una tarde totalmente navideña.