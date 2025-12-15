A la venta por 1.2 millones de euros esta imponente mansión medieval en el Pirineo: más de 850 m2 con tres plantas

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un palacio medieval? Pasear por sus estancias, recorrer pasillos cargados de historia y comer presidiendo una mesa interminable, como en las películas.

Si además eres amante de los Pirineos y te sobran 1.2 millones de euros, estás de suerte. La plataforma inmobiliaria de lujo LuxuryEstate ha listado una de las casas más exclusivas y peculiares de todo el norte aragonés, una auténtica joya difícil de encontrar en el mercado.

La propiedad se ubica a las afueras de la preciosa localidad de Benasque, considerada la capital de uno de los valles más bonitos del Pirineo al cual da nombre, el Valle de Benasque. Un lugar incomparable que respira calma, historia y sobre todo, naturaleza.

Así es la propiedad

A esta mansión medieval no le falta detalle. La conocida como Casa Anglada, del siglo XVI, es una de esas propiedades únicas que combinan historia y elegancia.

"La Casa Anglada es mucho más que una propiedad; es un pedazo de historia enclavada en el precioso pueblo de Benasque", así describen la propiedad desde el anuncio publicado de la misma en Luxury Estate.

Recibidor y patio Luxury Estate

Con 879 metros cuadrados distribuidos en tres plantas de edificio (de casi 300 m2 cada una), la vivienda conserva su arquitectura original de piedra y madera, con arcos, suelos históricos y una estructura que recuerda a las antiguas casas fortificadas del Pirineo.

La bienvenida a la mansión te la da un amplio recibidor con suelos de piedra, ubicado en la planta baja. Seguidamente, en la planta principal, puede disfrutarse de un gran salón con tapices y mobiliario de época, además de reservar espacio para la cocina, cuatro habitaciones y dos baños, creando un equilibrio perfecto entre carácter histórico y comodidad.

En la última planta se encuentran dos apartamentos independientes, uno totalmente reformado y otro listo para personalizar, lo que abre la puerta tanto al uso privado como a proyectos de inversión o hotel boutique.

Interior de uno de los pisos reformados Luxury Estate

El exterior tampoco "se queda atrás", con zona ajardinada y vistas privilegiadas al Valle de Benasque y a las montañas que lo rodean, un auténtico lujo en pleno Pirineo.

Benasque

Vender este pueblo es una tarea sencilla. Uno de sus grandes atractivos es la cercanía con las pistas de esquí de Cerler, las cuales se encuentran a sólo 12 minutos en coche del pueblo. Asimismo, al estar rodeado de monte lo convierte en un punto de partida ideal para comenzar rutas de senderismo, ciclismo o escalada durante la primavera y el verano.

Tiene una población de 2100 habitantes, lo que es considerado como medianamente grande teniendo en cuenta el tamaño de sus compañeros de valle, como Seira, Chía o Castejón de Sos. Pueblos con el mismo encanto pirenaico pero más mermados por la despoblación, sobre todo los meses de invierno.

Benasque sin embargo tiene ambiente prácticamente los 365 días del año, con multitud de opciones de hostelería como el restaurante Rincón del Foc, La Parrilla o La Llardana. La inmensa mayoría con cientos de reseñas positivas.

Esta calidez de vida se paga. En concreto, la media del metro cuadrado se sitúa por encima de los 2.900 euros el m2, en parte debido a viviendas destinadas a grandes inversores como esta.