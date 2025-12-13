Conchita, abuela aragonesa de 84 años, confiesa la mejor receta para esta Navidad: "Hacerla 2 o 3 días antes, vais a flipar"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Pocas cosas hay más bonitas que la Navidad. Para muchos, es el único momento del año en el que se olvidan del estrés del día a día y se reúnen con la familia alrededor de la mesa.

En estas fechas no existen ni el gimnasio ni las dietas, el atracón está más que justificado y asegurado. La Navidad es para comer abundante, sin remordimientos y con calma.

Eso sí, preparar todo ese arsenal no es una tarea sencilla. Y no tanto por la cocina, sino por la logística. Organizar quién lleva cada plato suele ser uno de los grandes debates familiares. En muchas casas, es habitual repartir la elaboración de los platos, sin embargo, da igual lo que lleve cada uno: si hay una abuela en casa, su plato será el que triunfe.

Entre todas las opciones que se suelen servir en estas fechas, podemos destacar los mariscos, asados y, cómo no, los postres repletos de turrón. Sin embargo, rebuscando entre las opciones que hacer esta Navidad, la abuela aragonesa más famosa de Aragón, Conchita Polo, lo tiene claro: el mejor plato es ternera al vino.

Además, Conchita apuesta por la tranquilidad y la buena organización. Para evitar prisas de última hora, recomienda "hacerla 2 o 3 días antes de Navidad, guardarla en la nevera y el día de Navidad, sin ningún trabajo, calentarla". El resultado promete no dejar indiferente a nadie, "Vais a flipar", comenta Conchita.

Ingredientes y pasos

Para la realización del plato, esta abuela zaragozana cuenta con la combinación de los siguientes ingredientes:

Ingredientes Cuatro filetes de ternera

Dos pimientos verdes

Tres ajos

Una cebolla

Pimientos del piquillo

Pimienta

Sal

Vino de Jerez blanco (o el que se desee)

Aceite de oliva

Champñones

Olivas rellenas Paso 1 Preparar los filetes de ternera. Cortarlos en dos si son grandes y salpimentar y enharinar. Paso 2 Sellarlos. Dorar los filetes en aceite caliente y reservarlos en una cazuela. Paso 3 Hacer el sofrito. Freír primero los ajos y luego añadir cebolla y pimientos; tapar y pochar unos 10 minutos. Paso 4 Cocinar los champiñones. Saltearlos aparte con aceite, ajo y un poco de sal. Paso 5 Añadir sofrito y vino. Incorporar el sofrito a la cazuela y cubrir solo con vino, sin agua. Paso 6 Cocinar a fuego lento durante unos 20–25 minutos. Paso 7 Incorporar champiñones, pimientos del piquillo y olivas. Paso 8 Tapar la cazuela y dejar unos cinco minutos para que el guiso coja sabor.

Trucos

Conchita recomienda no complicarse demasiado. Si los filetes son muy grandes, se cortan por la mitad para sacar más raciones y, seguidamente, se salpimientan y se enharinan, porque "esto hace que luego la salsita sea un poco espesa, que sabe riquísima", afirma.

En el sofrito está otro de los pasos clave. Primero se fríe el ajo y, después, se añaden la cebolla y los pimientos, que se tapan para que se pochen mejor y cojan más sabor. Mientras tanto, los champiñones se hacen aparte con un poco de sal, ya que "sueltan el jugo más rápido y se hacen antes".

En este guiso no se añade agua, solo vino de Jerez, "la gracia" del plato. Se echa a ojo, sin medir demasiado, y se deja guisar la ternera a fuego lento durante unos 20 o 25 minutos.

Cuando la carne ya está tierna, se incorporan los champiñones, los pimientos del piquillo y las olivas. Se tapa la cazuela y se deja reposar unos minutos para que "cojan sabor" antes de servir.

Receta de Conchita para preparar en Navidad

En menos de una hora ya estará listo el plato estrella del que hablarán tus comensales toda la Navidad.