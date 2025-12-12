Rocío, gestora inmobiliaria de 75 habitaciones: "Invierto unos 3.000 euros en cada piso y lo recupero en 6 o 7 meses"

Como ocurre con los dulces, quienes lo prueban, repiten. O al menos esa es la sensación que transmiten quienes se atreven a invertir en uno de los negocios más antiguos del mundo. El ladrillo.

En un contexto en el que los precios de la vivienda están por las nubes (en máximos históricos, con 2.605 €/m2 este noviembre) y los alquileres continúan esa misma tendencia alcista, reunir el dinero suficiente para afrontar la entrada de un piso se convierte en una misión complicada para muchos.

Sin embargo, como se dice popularmente, "hecha la ley, hecha la trampa". Y precisamente en esa grieta del mercado muchos inversores inmobiliarios han encontrado un nuevo revulsivo para entrar en el sector. Efectivamente, el Rent to Rent.

Una técnica cada vez más extendida que consiste en alquilar una vivienda a un propietario para, tras una pequeña reforma y un par de capas de pintura, arrendar sus habitaciones y generar un margen atractivo.

Justamente sobre este modelo habla Rocío, quien comparte trucos y pequeños secretos junto al inversor zaragozano Carlos Galán, en su podcast Libertad Inmobiliaria.

En una de los últimos episodios, Carlos invitó a Rocío -también mañica y amiga de la infancia- que se adentró en este peculiar y rentable mundo en 2019. Todo empezó cuando asistió a la grabación de unos vídeos de presentación para el curso de Libertad Inmobiliaria en las oficinas de Hotmart, donde trabajaba por aquel entonces.

El resto, como se suele decir, es historia. A día de hoy, esta maña no solo cuenta con 5 pisos en propiedad, sino que además gestiona otros 20 en rent to rent (75 habitaciones específicamente), consolidándose como un claro ejemplo de cómo una oportunidad aparentemente casual puede cambiarte la vida.

Primeros pasos y aprendizajes

Con la intención de invertir en sus propios pisos para alquilarlos por habitaciones, decidió formarse en el rent to rent y conseguir abrirse vía por este modelo de negocio, siempre con la intención de aprender y de comprobar si verdaderamente funcionaba. Tras investigar por Idealista, su única misión era llamar al propietario y conseguir una cita para convencerlo en persona y ver su piso.

Como asegura en la charla, después muchas llamadas a puerta fría y las negativas que estas suponen, consiguió su primer cliente: "A base de insistir acabé viendo un piso en Bilbao de 5 habitaciones de un señor de 50 años", afirma Rocío.

Otro de los secretos que utiliza Rocío es asegurar al propietario una gestión integral. "Decirle que te vas a encargar absolutamente de todo, él se va a olvidar de que tiene un piso", sostiene.

Prototipo de piso ideal para Rent to Rent

Elegir un buen inmueble para gestionar el alquiler por habitaciones resulta fundamental. Como se dice popularmente, 'cada maestrillo tiene su librillo' y en el caso de esta inversora inmobiliaria tiene claro que el piso ideal para el alquiler de habitaciones tiene que contar con las siguientes amenidades:

"Ahora lo que más tengo es pisos en barrio trabajador, de 3 habitaciones más salón independiente que se convierte en la cuarta habitación y casi todos sin ascensor", comenta.

Además, el tema del dinero es lo más importante en este tipo de negocio. "Yo alquilo al propietario por 950 euros y la habitación se alquila entorno a 400 euros. De media de beneficio en uno de estos pisos me tiene que quedar un beneficio de unos 410 euros", sostiene, ya que si no consigues alquilar una habitación por lo menos no pierdes dinero.

En cuanto a la inversión necesaria para comenzar a subarrendar la vivienda dependerá directamente del acuerdo con el propietario. Hay casos en los que no hace falta reforma, solo un lavado de cara. Sobre la inversión inicial Rocío asegura poner unos 3.000 euros para amueblar el inmueble, inversión que utiliza también como argumento de captación.

Cómo hacer rent to rent en España (con poco dinero) —Rocío

La rentabilidad no se hace esperar: "Tengo calculado que en 6 o 7 meses lo he recuperado siempre", afirma. Siguiendo estos trucos, y con un cuidadoso filtrado del inquilino, con cinco o seis pisos gestionados en rent to rent se podría vivir, asegura Rocío.