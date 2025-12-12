Abre en Zaragoza una nueva tienda de un conocido supermercado: con 215 metros cuadrados y 1.900 productos

Zaragoza suma un nuevo supermercado en sus calles. BonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo, ha anunciado la inauguración de una nueva tienda en la capital aragonesa. El local se situará en el barrio de Delicias, en la calle Ramiro I de Aragón, 6 y representa una posibilidad más de hacer la compra para los vecinos de la zona.

Con esta apertura, la compañía alcanzará los 38 establecimientos en la ciudad y 68 en toda la provincia, reforzando así su presencia en un territorio estratégico para el crecimiento del grupo.

La nueva tienda contará con una superficie de 215 metros cuadrados y ofrecerá a los clientes un surtido de aproximadamente 1.900 productos.

La apertura forma parte de la apuesta de bonÀrea por acercar su modelo de negocio a todas las zonas urbanas y rurales, garantizando un servicio de proximidad basado en la calidad, la sostenibilidad y la buena relación calidad-precio que caracteriza a la compañía.

Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas bonÀrea, explica: “Esta nueva tienda se ubica en pleno centro del barrio de La Bombarda, justo delante del centro médico y junto a la parada de autobús, un punto clave de la vida diaria del vecindario. Queremos estar donde están nuestros clientes y facilitar su compra con un establecimiento accesible y bien integrado en la zona comercial.”

El nuevo establecimiento contará con un equipo de 6 trabajadores y su horario comercial será de 9.00 a 21.00 de lunes a sábado, de 9.00 a 15.00 los domingos y de 10.00 a 15.00 los días festivos.

Un grupo líder

bonÀrea Agrupa es un grupo agroalimentario líder fundado en 1959, que destaca por su modelo único en el mundo que realiza una integración vertical completa sin intermediarios.

Desde su creación, ha ido incorporando a su estructura productiva, empresarial y comercial todos los elementos necesarios para llevar a cabo una integración que permite cerrar el ciclo productivo de los alimentos: realiza y controla toda la alimentación, cría y engorde de los animales, la elaboración de productos y la logística, así como la comercialización directa hasta el consumidor final.

Este modelo de negocio, que asegura la sostenibilidad y el desarrollo del entorno rural, permite ofrecer productos directos del campo con la máxima calidad y al mejor precio.