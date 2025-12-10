Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 50 habitantes en Teruel: "Menú abundante y casero"

En ocasiones pequeños lugares ocultan grandes joyas. Este ha sido el caso de Riodeva, un pequeño pueblo turolense que alberga uno de esos restaurantes de los de "toda la vida", donde reina la cocina tradicional y las raciones abundantes.

Su nombre es "El Salón", un restaurante recientemente conocido debido a un vídeo en redes sociales de Victor Prous, un influencer con más de 300.000 seguidores que paró a comer en el establecimiento, relatando su grata experiencia pese a un pequeño susto al ver el precio del menú:

"Al principio dices, hostia, son diecinueve pavos. Pero cuando te traen este plato y ves esta textura de este caldito, dices, joder, aquí la tocan muy bien", afirma.

Su opinión no es más que otro de los halagos que puedes encontrar en sus más de 600 reseñas, la inmensa mayoría positivas. El concepto del restaurante es sencillo y directo: "Platos de la cocina aragonesa junto con las tapas y guisos más tradicionales de la dieta mediterránea".

Qué comer en 'El Salón', Riodeva

Pese a su escasa población, El Salón ofrece una gran variedad de opciones. Desde sabrosas tapas como pulpo, calamares rebozados, albóndigas en salsa de almendras y jamón, hasta ricas carnes (como solomillo de cerdo, pato, conejo o ternasco de Aragón) y pescados (destacando el emperador a la plancha o el rodaballo a la mallorquina).

Asimismo, según explican en su web, se pueden hacer encargos para llevar. Destacando entre las opciones platos de cuchara, como sus alubias con morcilla y chorizo, o paellas.

Para los que prefieran un primero, segundo y postre, tiene la opción de pedir menú del día, menú infantil o menús para grupos, dependiendo de la cantidad de comensales.

Las reseñas hablan por sí solas, eso sí, todas coinciden en la contundencia de sus raciones. "Restaurante familiar y de los de toda la vida, es la segunda vez que vamos a comer cuando vamos por la zona a hacer senderismo. La atención es maravillosa y la comida de su completo menú es abundante y casera", comenta Manel en una opinión de Google.

Así es Riodeva

Por desgracia, es otro de esos municipios que forman parte de la España vaciada. Antaño, en el año 1950 tenía censados más de 800 vecinos, a día de hoy cuenta entre 50 y 100 vecinos.

Está ubicado a tan sólo 42 kilómetros de Teruel capital, estando a medio camino entre Valencia y Zaragoza. Muchos de los comentarios sitúan el municipio como parón obligatorio a la hora de hacer escapadas de senderismo, sobre todo en verano y primavera, las mejores estaciones para visitarlo.

Entre estas destacan la ruta Amanaderos (un sendero que transcurre junto al río y que es conocido por sus espectaculares saltos y cascadas), el Molino Montereta (piscinas naturales) u otras rutas por el entorno de Libros y Tramacastilla, muy cerca de Riodeva.

Asimismo, además de su comida y sus rutas, Riodeva es una "tierra de gigantes", teniendo como atractivo a Titania, la sede de Dinópolis especializada en gigantismo.