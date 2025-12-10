Acaba de llegar a Zara la chaqueta para el invierno más versátil: por 22,99 euros, tras un 42% de descuento y en 2 colores

Que tendrá Zara que vas y solucionas cualquier problema de armario que tengas. Desde prendas del día a día como unos guantes o unos calcetines, hasta opciones más sofisticadas están disponibles a precios bajos sin sacrificar la calidad y las últimas tendencias.

En plena campaña de Navidad, las marcas de ropa atraviesan sus semanas más intensas del año. Las ventas se disparan, el stock baila a la baja y encontrar auténticos chollos se convierte casi en una misión necesaria para quienes quieren renovar armario sin gastar de más. Y, una vez más, Zara vuelve a posicionarse como ese lugar donde siempre aparece la prenda perfecta en el momento oportuno.

Entre la multitud de opciones que ofrece la firma, hay una pieza que está destacando por su estilo, versatilidad y precio imbatible. Hablamos de una chaqueta bomber muy estilosa, capaz de acompañarte tanto en planes más selectos (una fiesta con amigos o una cena especial) como en tu día a día camino de clase u oficina. Una de esas prendas comodín que te resuelven cualquier look.

Se trata de la chaqueta Bomber Soft de Zara, la cual está disponible por tan solo 22,99 euros, tras un 42% de descuento y en dos colores.

Diseño

Estamos ante una bomber de cuello subido y manga larga acabada con botón a presión. Su corte oversize le da ese aire moderno y holgado que encaja a la perfección con las tendencias actuales. Entre sus detalles más reconocibles destacan sus dos bolsillos frontales, separados por un hilado de cinco botones dorados que también funcionan a presión.

En cuanto a los materiales, la prenda está confeccionada con un forro interior de 100% poliéster. Su exterior combina un 78% del mismo material, dejando un 11% para el acrílico y otro 11% para la viscosa.

Chaqueta bomber de Zara Inditex

Uno de los aspectos más destacables es su practicidad y diseño sencillo, teniendo un color unificado en toda la prenda que le dota de seriedad y sofisticación.

Tallas y precios

Esta bomber está disponible en dos colores: gris oscuro y marrón arena. En cuanto a las tallas, la versión gris puede encontrarse desde la XS hasta la M, mientras que el tono arena está disponible en XS, S y L. Como mencionábamos, estamos en una de las épocas de mayor consumo del año, y eso se nota en la disponibilidad del stock.

Respecto al precio, la chaqueta conserva su valor por 22,99 euros aplicando el 42% de descuento en ambos colores.

Además, con motivo de las compras navideñas, los pedidos realizados desde el 15 de noviembre podrán devolverse hasta el 10 de enero, lo que convierte esta prenda en una magnífica opción para regalar a tus seres queridos estas fechas.