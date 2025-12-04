Julián (30) monta su Belén en un pueblo de Zaragoza: "Empezó en una habitación y ahora tiene más de 200 metros cuadrados"

Julián Palacín tenía tan solo 7 años cuando dentro de él se despertó un interés especial por los Belenes de Navidad. Aquella pasión inocente fue creciendo con los años hasta convertirse, con mucho trabajo y dedicación, en un Belén Monumental que cada año visitan alrededor de 5.000 personas.

Actualmente, el nacimiento conocido como ‘Un Belén en tiempos pasados’ se encuentra en el museo etnológico de Belchite (Zaragoza) y su superficie supera los 200 metros cuadrados con numerosos edificios inspirados en el pueblo viejo. Sin embargo, hubo un día en el que se encontraba en una habitación de una casa de Alagón y apenas contaba con cuatro metros cuadrados.

En el camino de esta significativa evolución han formado parte muchas personas, pero el protagonista de la historia es Julián Palacín, un joven de 30 años de Alagón. Desde bien pequeño le apasionaban los Belenes y recuerda que “ya no le dejaba meter mano” a su madre.

Así pues, en 2006 decidió montar un Belén más grande y con los años fue haciendo más cosas usando cajas de cartón o vendas de escayola. No obstante, en 2009 dio un gran paso adelante cuando conoció a Lola Temprado, una belenista que ayudaba por YouTube. “Hicimos buena relación y gracias a ella soy el belenista que soy, porque me enseñó mucha técnica”, expresa Palacín.

Belén Monumental en Belchite.

Aun así, el cambio radical llegó en 2012, cuando empezó a construir edificaciones. A partir de ahí fue probando y evolucionando, primero con casas inspiradas en el Alto Pirineo o con casas de forma hebrea hasta que en 2017, tras su visita el año anterior a Belchite viejo, apostó por replicarlo y construyó el Arco de la Villa y una casa de estilo aragonés de la calle Mayor.

“Entonces lo pasé a una habitación que tenía 4 metros cuadrados y fue la primera vez que lo abrí al público. Vi que la gente se interesaba, los vecinos me decían que estaba muy bien y probé”, repasa el creador.

En 2018 entró a formar parte de la Ruta del Belén de Aragón y levantó la famosa Torre del Reloj o el convento de San Rafael. Pero, aunque hasta el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, fue a visitarlo, Julián seguía sin valorar lo que estaba creando.

Zona del Belén de Julián.

“Cada año iba a más y de la habitación lo tuve que pasar al garaje. Luego lo combinaba con el garaje y con la habitación. El último año que lo tuve en casa fueron 75 metros cuadrados”, detalla.

Ya en el 2022, el Ayuntamiento de Belchite organizó dos autobuses para ir a Alagón a ver el Belén y esas Navidades lo visitaron más de 4.000 personas. De esta forma, surgió la idea de llevarlo al museo Etnológico de Belchite, ubicándose en la sala más grande de este.

Un gran cambio

Esa oportunidad supuso también incrementar el trabajo de montaje, pues pasaba de unos 75 metros cuadrados a más de 150. Así pues, Julián formó un equipo con unos 12 vecinos del pueblo que le ayudan a hacer realidad el nacimiento y sin los que no hubiera sido posible sacarlo adelante.

Inauguración del Belén este 2025.

“Ese año fue un boom porque vinieron 6.030 personas. Un día en el Puente de la Constitución fueron más de 700”, subraya con ilusión.

La evolución no se quedó ahí y en 2024 se amplió todavía más a más de 200 metros cuadrados, con varios edificios nuevos y estando totalmente nevado.

Para esta edición, que se puede visitar desde el pasado domingo 30 de noviembre y estará hasta el día de Reyes, se ha incrementado un poco más la superficie. Cuenta con algunas novedades y algunos de los edificios que se pueden ver son el seminario menor de Zaragoza con una longitud de 3 metros de largo, el nevero antiguo, el pozo de los Chorros, el río Aguasvivas, la plaza Goya, el arco de la Villa o de San Salvador, casas de estilo aragonés con los arquillos, la iglesia de San Agustín, la plaza Nueva con el Ayuntamiento, la herrería, la casa de Carmen Castillón, los Lavaderos, la casa de los Marines, la iglesia de San Martín o la puerta del Pozo.

Los vecinos visitan en nacimiento.

El horario es de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 y sábados y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 en el museo etnológico (calle Ronda de Zaragoza, Belchite). La entrada es gratuita y Julián espera superar los registros de años anteriores. Sin duda, el reconocimiento de la gente es la mayor recompensa a casi siete meses de trabajo.

“Es mucho más que un nacimiento navideño, es una obra artesanal que combina memoria histórica, talento y creatividad. Es una experiencia envolvente que revive la esencia del Pueblo Viejo de Belchite”, concluye Julián Palacín.