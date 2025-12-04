Hiba, dueña de una pastelería de Zaragoza que acaba de ganar un Solete Repsol: "Pensábamos que era una estafa"
Hiba Zidor y Fermín Morillo cogieron el traslado de Hojaldres hace seis años, y han mantenido la calidad de los dulces.
La Guía Repsol reparte cada año sus soles entre los restaurantes de la alta cocina y sus soletes para pequeños locales y comercios. Esta semana han repartido 300 soletes por toda España, y uno ha recaído en una pequeña y deliciosa pastelería zaragozana: Hojaldres.
Detrás del mostrador se encuentran Hiba Zidor y Fermín Morillo, dueños de la pastelería desde hace unos 6 años, cuando cogieron el relevo de su amigo Mario.
"No nos lo esperábamos para nada, incluso cuando nos llamaron pensábamos que era una estafa o un comercial. Ha sido un subidón increíble", relata Hiba a El Español de Aragón.
"Como insistieron, el lunes llamé yo y ya me dijeron que nos habían dado un Solete el día 1. Yo solo repetía: ‘¿Seguro? ¿En serio?’", cuenta.
Tanto ella como Fermín son "unos fanáticos de todos los restaurantes de Soles, soletes y la Estrella Michelin", por eso, cuando entró en la web y en el Instagram de Guía Repsol y vio el nombre de Hojaldres, el corazón le dio un vuelco.
"Fue un subidón increíble. Llevamos una racha complicada, como todos: subidas de precios, problemas… vamos, lo que viven los autónomos. Y de repente, esto. Es un empuje porque será que no lo estamos haciendo mal", afirma.
Supone todo un orgullo, pero la pastelera reconoce que no es un premio para ella y Fermín, sino para todo el equipo: "Somos un equipo, unos en el obrador y otros en las tiendas. Intentamos dar siempre lo mejor y que te valoren así… pues emociona".
En total, entre las dos tiendas (la del Coso y la de Pomarón) trabajan siete personas, además de las tres que elaboran cada día en el obrador y el encargado del reparto. La furgoneta sale todos los días con el género recién hecho. "No congelamos nada, y eso se nota en el producto final", asegura la pastelera.
Esa apuesta por lo artesanal es casi un acto de resistencia. "Usamos productos naturales como si los hicieras en casa, y claro, la mantequilla, el huevo, la harina… todo ha subido un 300% en seis años", lamenta. Aun así, mantienen la misma filosofía de dedicar el tiempo necesario, una buena mano de obra y profesionalidad para mantener la calidad.
Entre la variedad de dulces que encontramos en el mostrador, hay uno que destaca: el milhojas. "La gente dice que es el mejor de Zaragoza. Y yo siempre invito a probarlo". En un fin de semana normal venden unas 50 unidades, tiras grandes para unas seis personas.
Aparte de milhojas, encontramos la repostería casera de toda la vida: leche frita, buñuelos de crema, canutillos fritos, tartas de queso, petisús, pastelitos individuales y la joya que provoca que se le escape un suspiro: la tarta tatín. "La hacemos de una manera muy especial: manzana entera asada y caramelizada, con la galleta horneada al revés… Es un manjar".
El Solete llega justo antes de la campaña navideña, donde el protagonista será el roscón. "Esperamos que la gente se anime a venir a las tiendas y a probarlo. Está buenísimo", dice Hiba, con ese entusiasmo contagioso de quien ama su oficio.
Después de seis años al frente de Hojaldres, el reconocimiento les confirma que la fórmula funciona: trabajo, cariño y fidelidad a una tradición pastelera que Zaragoza aprecia desde hace más de tres décadas.