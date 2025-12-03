José Luis, propietario de una panadería de Huesca con 85 años de vida y nuevo Solete Repsol: "La gente para de propio"

Con el aroma a pan recién hecho se levanta cada día José Luis, la tercera generación al frente de una panadería con 85 años de vida. En 1940 comenzaron a escribirse las páginas del libro de historia de la panadería Ferrando, ubicada en un tranquilo rincón de la provincia de Huesca y donde pase el tiempo que pase, la tradición se sigue amasando como el primer día.

Con oficio, sabor y calidad, Ferrando se ha puesto en el mapa nacional, a pesar de crecer en un pueblo de menos de 700 habitantes, Siétamo, a media hora de Huesca capital. Pero, entre masa madre y experiencia, ha logrado que su nombre trascienda fronteras, sobre todo, con su reciente Solete Repsol de Navidad que esta semana publicó la guía Repsol (un total de 19 para Aragón).

Un reconocimiento que pone en valor el incansable trabajo de décadas de toda la familia. Actualmente, es José Luis Ferrando quien está al frente del negocio que abrieron sus abuelos hace 85 años y quien continúa con un legado familiar muy especial.

En su caso, lleva toda la vida ligado a las paredes que le rodean, pero se convirtió en el nuevo propietario con el fallecimiento de su madre hace 14 años.

Exterior de la panadería Ferrando, en Siétamo. Google Reseñas

En este sentido, al contemplar el relevo generacional, José Luis tiene dudas de si alguno de sus cinco hijos continuará. “Con mi decisión de seguir en el oficio a mis padres los marqué un poco. Continuaron con el negocio y ayudándome hasta el último día. A mí me gustaría que mis hijos tuvieran un rumbo claro y supieran qué hacer, lo que les apetezca a ellos. Sí que me echan una mano, pero no lo viven como una cosa que quieran continuar. El más pequeño tiene 14 y queda mucho por delante, pero su idea es otras metas”, reflexiona.

Nuevo Solete Repsol

En cuanto al premio de la guía Repsol con el Solete de Navidad, José Luis celebra que se acuerden de su negocio: “Siempre te sirve de satisfacción y estamos muy agradecidos”.

Sin embargo, el panadero tiene claro que lo que más valora es la visita de los clientes: “Son los que te reconfortan y los que hacen que sigas tirando para adelante. Son momentos complicados, con dificultad para encontrar mano de obra, y sirve de incentivo”.

Roscón de Reyes de la panadería.

De hecho, José Luis reconoce que no ha sido nunca de pensar en reconocimientos así, pues se conforma con que día a día los clientes entren por su puerta y se lleven uno de sus productos que hacen en el obrador con cariño y dedicación.

“La gran mayoría te lo agradecen con sus visitas, sus compras o con sus reseñas y la verdad que estamos muy contentos”, destaca el dueño de Ferrando.

Además, cuenta que en un pueblo pequeño como el suyo, su clientela es prácticamente de fuera, gente a la que le va de paso, que les conocen de años atrás o que se dejan guiar por las reseñas y paran.

“Lo que nos satisface y nos llama más la atención es que casi todo es gente de paso que hace su parada aquí, unos turísticos, otra gente de hace mucho tiempo que hasta los hijos o te encargan cosas, gente que es natural de Huesca. Es un agradecimiento porque estamos en un sitio en el que tienen que venir de propio”, explica.

Y con ese público objetivo, la panadería sigue funcionando 85 años después. “Tengo cinco hijos y con esto sacamos adelante a la familia. De momento el mayor logro es eso”, insiste José Luis.

Así es la panadería Ferrando.

Empanadicos y una amplia oferta

Sin duda, el producto estrella de la panadería son sus empanadicos de calabaza, producto que también destacaba la Guía Repsol en su publicación. La demanda, según asegura su dueño, todavía es mayor durante estas fechas navideñas.

Empanadicos de panadería Ferrando. Asociación de empresarios de Sierra de Guara

No obstante, aunque los empanadicos sean los que más fama se llevan, la oferta es muy amplia y se ha adaptado a lo que demanda la sociedad actual. “Hacemos comida como empanadas saladas, pampizzas. La gente no quiere cocinar y con eso se hacen una comida y pueden seguir el viaje”, subraya.

Además, tampoco faltan otros clásicos como las pastas de té, las galletas o los dobladillos “que se venden mucho y también es típico de la zona”.

Pampizza de la panadería. Tripadvisor

Así pues, en una sociedad en constante cambio y con miles de estímulos, esta histórica panadería es un reflejo de que la dedicación y la pasión son ingredientes capaces de sobrevivir a cualquier época, por muy duros que se pongan los tiempos.