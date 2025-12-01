Javier, empresario y dueño de un almacén con 13 empleados: "El mes de diciembre supone el 20% de la facturación del año"

Llega peligrosamente la Navidad. Y con ella, esos nervios de última hora por ver qué le regalas a tu amigo invisible, a tu familia o a tu pareja.

Entre los regalos estrella figuran en lo más alto de la lista esas típicas tazas personalizadas con mensajes especiales, las zapatillas de andar por casa, los albornoces o un jersey serigrafiado de Papa Noel o, en su defecto, de sus renos.

¿Quién no ha comprado nunca una taza con el mensaje ‘La mejor madre del mundo’? Prácticamente todos, pero seguro que pocos se han parado a pensar qué hay detrás de este tipo de productos tan originales.

Ahí es donde entra Javier García, CEO y socio fundador de LolaPix, una empresa ubicada en Cadrete pero que reparte sus productos a toda Europa. De hecho, puede presumir de ser “la empresa líder en venta de regalos personalizados en Europa a través de Amazon”.

Su historia

LolaPix nació casi por casualidad en el año 2016, cuando Javier pensaba dedicarse solo a la comercialización de regalos personalizados, sin intención de montar una fábrica propia. Sin embargo, las circunstancias les llevaron a crear su propio taller, una decisión que resultó clave para crecer, garantizar calidad y formar junto a tres socios una estructura sólida y escalable.

Desde el inicio, el negocio fue 100% digital y orientado al ecommerce, pero competir contra grandes multinacionales con fuerte presencia online y offline se volvió imposible. "Nos resultó muy complicado competir con firmas muy consolidadas del sector", explica Javier en una llamada telefónica a El Español de Aragón.

La oportunidad llegó con Amazon, en el 2018, donde concentraron todos sus esfuerzos. "Fuimos la primera empresa de regalos personalizados de España, y quizá de Europa, en vender a través del programa Custom de Amazon", recuerda Javier.

Aquel salto marcó su despegue. Lo que empezó con tres personas hoy cuenta con 13 empleados y un almacén en Cadrete capaz de producir y enviar regalos personalizados a medio mundo.

Diciembre, el mes más importante del año

La Navidad es el momento más importante de este tipo de negocios. La magnitud es tal que las ventas online en España durante la Navidad 2024 crecieron un 11%, alcanzando los 9.500 o 9.800 millones de euros, solo en diciembre.

En el caso de Lolapix, la campaña navideña también adquiere esa importancia: "Para nosotros el mes de diciembre supone el 20% de la facturación del año", comenta Javier.

Este consumismo no solo se refleja en las ventas, sino que tiene una repercusión interna en la gestión de la empresa: "Nos preparamos para diciembre desde agosto. Además, contratamos a más personas para esta campaña, ahora van a entrar dos nuevos empleados", afirma.

La carga de trabajo es elevada, además el hecho de vender con opción de Amazon Prime, es una ventaja que juega a su favor a la par que ejerce presión en la cadena de producción: "Nosotros vendemos muchísimo más en Prime, o sea, el cliente valora muchísimo el tenerlo al día siguiente en su casa y en España estamos acostumbrados a comprar en el último momento", señala.

Con trabajo, esfuerzo y, sobre todo, planificación LolaPix encara la campaña más importante del año con el compromiso de llegar a tiempo a todos los rincones de Europa.