El 'pueblecito' de Huesca con 10 habitantes que alberga el nuevo restaurante Michelín: "Tiene seis o siete familias"

El 125 aniversario de la prestigiosa gala culinaria Guía Michelin 2026 dejó más de una sorpresa el pasado martes, concretamente hasta 25 restaurantes nuevos recibieron una estrella Michelin.

En esta edición Casa Rubén será el único recibidor de este galardón en la comunidad, lejos de las tres nuevas estrellas conseguidas el año pasado. Actualmente, Aragón cuenta hasta 10 restaurantes con este galardón (ocho en Huesca, dos en Zaragoza y uno en Teruel).

Así definía la propia Guía Michelin al establecimiento: "Aislado en pleno Pirineo aragonés, bajo una impresionante bóveda de piedra, el chef Rubén Coronas defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad", vía X.

Sin embargo, lejos del innegable mérito culinario, algo que pocos conocen es que los intensos focos de esta guía han iluminado también un pequeño 'pueblecito' de menos de 10 habitantes, de nombre 'Hospital de Tella'.

Según menciona el alcalde de Tella, Feliciano Sese (PAR), en una llamada telefónica a Español de Aragón, esta localidad cuenta con un conjunto de 13 núcleos poblados, entre los cuales está Hospital de Tella.

"Es un pequeño núcleo de seis o siete familias que viven en unas seis casas. El pueblo está partido por el río Yaga", explica el alcalde de Tella sobre este pequeño pueblo. Pese a no estar dentro de la localidad, los vecinos de Tella tienen este nuevo restaurante como si fuera suyo dada la cercanía que hay de un pueblo a otro. Afirma Feliciano.

El escaso número de población no debe engañar, se trata de un restaurante con muy buena ubicación ya que se encuentra a las puertas del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, el cual recibió nada menos que 650.000 turistas el año pasado. Además, según relata Feliciano, el término municipal está más que preparado para recibir visitantes.

"Hay bares, restaurantes...hasta un albergue municipal", señala. Además, dada la cercanía con Ordesa, muchos vecinos han montado su propio negocio de turismo rural.

La combinación de esta magnífica ubicación sumada al reconocimiento Michelin, promete disparar las reservas: "Es algo muy importante no solo para todo el municipio, sino para todo el Sobrarbe", añade.

Así es Casa Rubén

Casa Rubén abrió sus puertas en nada menos que 1987, con el nombre Casa Quino, un pequeño restaurante familiar especializado en bocadillos, ensaladas y carnes a la brasa. Con el tiempo evolucionó, cambiando su nombre y su propuesta hasta alcanzar una cocina que mezcla tradición y modernidad.

Rubén Coronas Capablo, formado en la Escuela de Hostelería de Guayente, tomó las riendas del negocio familiar y hoy lidera el proyecto junto a su mujer, Cristina Romero. Su pasión por la cocina ha sido clave en la transformación del restaurante, de hecho según defienden los inspectores de la Guía Michelin "defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad".

El menú degustación 'Sueños', con un precio de 85 euros, incluye pan, agua y bebida. La experiencia arranca con AOVE Koroneiki Shio y panes artesanales, seguida de un cóctel de bienvenida, cinco snacks, siete entrantes, dos carnes, dos postres y petit fours.

Situado en el Valle del Cinca y bajo una bóveda de piedra de 1593, el restaurante se convierte en una visita imprescindible. Su éxito impulsa además el turismo en la zona, un pueblo con atractivos como los centros de interpretación de las Brujas, el Oso, las Plantas Medicinales y Ordesa-Monte Perdido.