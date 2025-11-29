Conchita (84), abuela cocinera, confiesa su mejor receta de Boliches del Pilar: "Deben estar a remojo 12 horas, por lo menos"

0 votos

Total: 1 h 15 min

Comensales: 4

Ha llegado el frío oficialmente a Aragón y, con las compras de Black Friday disparadas estos días, muchos pueden cometer el error de pensar que lo que necesitan para 'entrar en calor' es comprar un abrigo en oferta. Nada de eso, no hay mejor manera para combatir estos gélidos días que un buen plato de cuchara, caliente y, sobre todo, contundente.

En uno de los últimos programas de 'Buenos días Aragón' (de Aragón Radio) donde invitan cada lunes a Conchita Polo, la abuela cocinera por excelencia, ha revelado una receta que seguramente pasará desapercibida en muchas casas.

Se trata de los emblemáticos Boliches del Pilar, una especie de alubias típicas de la tierra, de color claro pero con una mueca naranja o marrón que algunos asocian con la figura de la Virgen del Pilar. En el caso de Conchita, lo tiene claro: "Yo no veo a la Virgen, pero hay quien dice que ve hasta el niño Jesús".

Preparación de los Boliches del Pilar

El primer consejo de Conchita no tiene que ver con la cocina, pero es más importante que cualquier truco culinario: "No los guardéis de un año para otro, porque yo los he guardado a veces y salen duros. La mejor época para comprarlos es en octubre", matiza Conchita.

¿Quién no tiene en el cajón de su cocina algún que otro producto sin consumir? En el caso de los Boliches del Pilar hay que tratar de evitarlo si quieres conseguir el mejor sabor posible.

Asimismo, antes de poner 'las manos en la masa', como se dice popularmente, "tenemos que tener en remojo 12 horas por lo menos, cubiertos con agua fría", señala. Una vez pasadas, manteniendolos en el agua fría, los trasladamos a una olla junto con una cabeza de ajo, un trozo de cebolla y tres hojas de laurel.

Cuando empiecen a hervir, saldrá un poco de espuma, la cual debemos retirar con la espumadera. Luego hay que "asustarlos", como dice Conchita, "con un vaso de agua fría rompemos el hervor porque al romperlo la piel se hace más fina", añade.

El guisado y el toque final

Ya uno de los pasos finales consiste en cocer los boliches muy despacito. El tiempo dependerá de si se hacen en una olla normal, entonces bastará con una hora, o si se hace con olla a presión, haciéndose más rápido.

El truco final para que los boliches cojan sabor está en la preparación del sofrito. Para Conchita basta con pochar bien una cebolla en aceite de oliva, agregando una cucharada de harina de trigo y un poco de pimentón. Esta mezcla irá directa a las judías que, junto con un poco de agua de cocción, habrá que mover muy levemente: "No hay que meter cuchara y revolver porque se desharán" comenta.

El plato de boliches del Pilar como tal ya estaría listo, eso sí, a partir de aquí se le pueden añadir otro tipo de ingredientes que le pueden dar más sabor y contundencia, como el chorizo, jamón o incluso hay quienes las hacen con morcilla.