La mejor pizza artesanal de España y una de las tres mejores del mundo se prueba en Zaragoza con Grosso

En Zaragoza son famosas las tapas, las borrajas y las sopas de ajo. Las hamburguesas también ocupan un lugar destacado en el corazón de los zaragozanos; pero pocos saben que en la capital aragonesa se puede probar la mejor pizza de España.

GROSSO sigue en la cima de la pizza artesanal mundial. La cadena española ha sido reconocida como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España y Tercera del Mundo, según 50 Top Pizza, la guía más prestigiosa del sector.

La cadena cuenta con restaurantes por toda España, y Zaragoza no iba a ser menos. En la capital aragonesa se encuentra en la Calle Dr. Val-Carreres Ortiz, 1-3.

El anuncio, realizado en la gala celebrada en Londres este jueves, reafirma el compromiso de GROSSO con la autenticidad y la calidad, así como su reconocimiento por parte de una guía que recorre el mundo en busca de los mejores proyectos.

Además, su Capo di Prodotto, Fabrizio Polacco, ha sido nombrado Mejor Pizzaiolo del Año, un premio que valora el esfuerzo de la cadena por impulsar y elevar el oficio del pizzaiolo.

Fabrizio Polacco. Grosso Napoletano

Su liderazgo en el desarrollo del producto, la formación de pizzaioli y la preservación de la tradición napolitana han sido elementos clave para GROSSO.

Estos reconocimientos consolidan a la cadena como una de las principales referentes de la pizza napolitana a nivel global. Con tan solo ocho años de trayectoria y 50 locales operativos en toda España, la marca continúa definiendo estándares de calidad en el sector.

¿El secreto de su éxito?

El alma de GROSSO reside en su fidelidad a la tradición napolitana. Desde la apertura de su primer local en la calle Hermosilla de Madrid en 2017, ha construido su propuesta sobre cuatro pilares fundamentales: los hornos de piedra refractaria traídos desde Nápoles, su masa artesanal, los ingredientes italianos y la figura de los pizzaioli, declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Con esta filosofía, ha crecido de forma constante, alcanzando presencia en 15 ciudades españolas y un total de 50 locales.

Ser la Mejor Cadena en España, obtener la medalla de bronce de 50 Top Pizza del Mundo y contar con el Mejor Pizzaiolo del Año refuerza la determinación de GROSSO de "seguir fortaleciendo su modelo, manteniendo un equilibrio entre crecimiento y posicionamiento".

Fabrizio Polacco preparendo una pizza. Grosso Napoletano

"Estos premios son un orgullo y un empujón para seguir avanzando", comenta Jorge Blas, cofundador de GROSSO. "En un mundo donde la pizza industrial domina, demostrar que una cadena puede llevar el alma de Nápoles por España es una gran satisfacción. No somos solo pizzerías: somos embajadores de una tradición".

El ranking 50 Top Pizza, creado por Bárbara Guerra, Albert Sapere y Luciano Pignataro, es considerado la guía internacional de referencia en el mundo de la pizza. Este galardón no solo premia la calidad y autenticidad, sino también la capacidad de GROSSO para trasladar la esencia de la pizza napolitana más allá de las fronteras italianas, manteniendo un enfoque respetuoso con la tradición y una ambición constante por seguir evolucionando dentro del universo de la pizza artesanal.

Con estos reconocimientos, la cadena reafirma que los proyectos de gran alcance se construyen con dedicación, coherencia y una pasión que se mantiene encendida con el tiempo.