El plan navideño gratis de Zaragoza que no te puedes perder: mercadillo, villancicos y talleres infantiles

Este sábado 29 de noviembre es el encendido navideño de Zaragoza. La capital aragonesa se llenará de magia, mercadillos y actividades.

Los espacios más emblemáticos son la plaza del Pilar y el Parque Grande; sin embargo, hay otro mercadillo navideño que merece una visita.

Los Porches del Audiorama se transforman en un auténtico pueblecito navideño con su mercadillo, pero con muchas actividades más. Desde el 29 de noviembre hasta el 21 de diciembre, la literatura, la música, los villancicos y las actividades infantiles serán los protagonistas de la Navidad en Los Porches.

Programación navideña en Los Porches

La programación arrancará el sábado 29 de noviembre con la presentación del cómic ‘Gatos de cementerio: veintisiete gatos y un perro’, creado por Juanarete y Nerea Díez.

Al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, el centro comercial acogerá, por primera vez en sus instalaciones, el mercado literario Zaramarket Navidad, un encuentro que los amantes de los libros no se pueden perder.

Navidad en Los Porches.

Después, los más pequeños de la casa podrán participar en el taller Pinta tu postal de Navidad. La actividad será el viernes 12 de diciembre.

Asimismo, el domingo 14 de diciembre arrancará el Mercado de Los Porches edición Navidad. Esta icónica cita tendrá también una nueva fecha el siguiente domingo 21 de diciembre. Para cerrar la programación durante las fiestas, no podrá faltar la música.

El 19 de diciembre tendrá lugar un recital de villancicos con el Coro Ingenieros Aragón.

Mercado de Los Porches edición Navidad. Pineapple Comunicación

Javier Cuevas, gerente del centro comercial, ha puesto en valor la apuesta del centro por potenciar su papel como espacio familiar, fomentando el espíritu navideño: "Intentamos que Los Porches del Audiorama sea un lugar donde las familias encuentren propuestas que les hagan disfrutar del espíritu navideño. Esta Navidad en Los Porches cuenta con literatura, música, talleres infantiles y mercados locales que reflejan nuestro compromiso con la cultura y el comercio local".

Mercadillo navideño, villancicos y talleres para todos los públicos. Un plan perfecto y gratuito para disfrutar de la Navidad en Zaragoza.